Lançamento do tema estratégico EURO 2020 da Hisense e o primeiro produto U7 do mundo

XANGAI e QINGDAO, China, 24 de março de 2021 /PRNewswire/ -- "A realização da EURO 2020, programada para acontecer em junho deste ano, será o primeiro grande evento esportivo após a pandemia do coronavírus, o que certamente causará um índice de audiência 'retaliatório', com incrível poder explosivo." Em 24 de março, na Conferência de Clientes da Hisense e na Conferência de Lançamento Estratégico da EURO 2020, realizadas em Xangai, China, Tang Qian, gerente geral adjunto do Departamento de Gestão de Marca do Grupo Hisense, lançou oficialmente o tema de marketing estratégico da EURO 2020 para a China: "Hi Champion".

Hi, abreviação de Hisense, tem como objetivo homenagear consumidores e parceiros; Champion ("campeão") não só explica as principais vantagens e posição de mercado da Hisense nas maiores categorias e setores, mas também a persistência e firmeza da Hisense de qualidade campeã e tecnologia campeã.

No mesmo dia, a Hisense também lançou oficialmente a nova matriz de TV U7 personalizada para o 60º aniversário do EURO no mundo. Fisher Yu, presidente da Hisense Visual Technology, anunciou que a Hisense U7 series TV será o televisor de maior venda do mundo na história, tornando-se uma geração de clássicos e lendas.

O U7G-PRO da Hisense é a primeira TV XDR ULED do mundo, com 5 vezes a faixa dinâmica do televisor comum e um brilho de pico de até 1.633 nits, representando o mais alto nível de TVs 4k no mundo. Enquanto isso, a nova Hisense U7 TV será equipada com uma nova geração de chip de processamento de imagem, o chip Digital Video Processing Chip U+ Super Picture Quality, da cena ao processamento de metadados de destino, o desempenho é 100% melhor do que a terceira geração.

Como uma TV de referência de classe de torneio, a série Hisense U7G Pro suporta tecnologias como AI Green Field, Modo Não Perturbe, Visualização de IA, Exibição de Múltiplas Visualizações e Exibição Picture-in-Picture para ajudar os fãs a assistir ao jogo de forma imersiva.

O U7, item campeão da EURO 2020, é visto pelo setor chinês de eletrodomésticos como uma grande atualização na força abrangente do hardware, chips de qualidade de imagem e recursos de controle de luz. A nova TV Hisense U7G Series está oficialmente disponível sob encomenda.

De 2016 a 2018 para a EURO 2020, a Hisense continuou a patrocinar os melhores eventos esportivos, o que é sem precedentes entre as empresas chinesas. Em 2020, o faturamento externo da Hisense foi de RMB 54,8 bilhões, com aumento de 18,6% na comparação anual.

Em 2021, o centro da estratégia "Integração do Crescimento da Marca e das Vendas" da Hisense é alavancar o marketing dos principais eventos internacionais e se concentrar nas vendas de produtos essenciais. Anteriormente, a Coca-Cola, a Samsung, a Sony e outras grandes marcas globais passaram rapidamente de "empresas nacionais" a "empresas globais" por meio do patrocínio de grandes principais eventos.

