Lançamento do vaporizador Sigma EVA para desflurano da Penlon

O Dr. Gabor Vereczkey, diplomado pela Academia Europeia de Anestesiologia e consultor de anestesia e cardiologista afirma que "Em comparação com outros agentes, o desflurano é um fármaco importante que proporciona um controle preciso do nível de profundidade da anestesia e da emergência precoce. É especialmente adequado para a cirurgia bariátrica e neurológica".

O vaporizador Sigma EVA é significativamente mais leve do que os modelos concorrentes existentes no mercado e tem um sistema melhor de enchimento. O aparelho é fácil de instalar e utilizar, aquece rapidamente, é compatível com os sistemas de montagem Selectatec® e Drager Auto-Exclusion® e pode ser instalado na maioria dos sistemas de anestesia. Tem também uma bateria de reserva de 30 minutos.

Cliff Kersey, diretor de desenvolvimento de novos produtos da Penlon Ltd, disse que "O Sigma EVA é uma verdadeira conquista, pois usa uma combinação de tecnologias inovadoras e tem um design patenteado que resulta em um produto que proporciona um fornecimento preciso do agente, mesmo com baixas taxas de fluxo".

O Sr. Sunil Khurana, médico e CEO da BPL Medical Technologies, controladora da Penlon Ltd, declarou: "Estamos extremamente animados em lançar este produto inovador que estará disponível através das nossas redes mundiais de distribuição, incluindo um contrato de fornecimento de longo prazo com uma empresa farmacêutica global".

O Sigma EVA foi criado em uma plataforma de tecnologia avançada que permitiu à Penlon proteger as patentes no Reino Unido. A Penlon também solicitou patentes nos EUA e na China, as quais ainda estão pendentes. A plataforma tecnológica será utilizada para futuros desenvolvimentos de produtos.

A Penlon Ltd cria, fabrica e distribui vaporizadores e sistemas de anestesia há 75 anos e tem uma merecida reputação de ter produtos de alta qualidade e confiáveis. O reconhecimento de seu sucesso veio na forma de quatro Queen's Awards for Enterprise.

A Penlon Ltd é uma empresa do portfólio da BPL Medical Technologies e da Goldman Sachs.

