Lançamento oficial do programa de bolsas Amgen da Universidade de Tsinghua

O ASP é um programa de pesquisa para estudantes universitários, fundado e financiado pela Amgen Foundation, em mais de 16 anos de comprometimento e com investimentos superiores a US$74 milhões. O programa baseado em prática tem duração de seis a oito semanas e visa recrutar estudantes universitários de destaque em todo o mundo que tenham forte interesse em pesquisas biomédicas, em ciências da vida ou em campos correlatos, para que conduzam pesquisas de ponta em laboratórios e instituições de renome.

O Programa de Bolsas Amgen de Tsinghua será sediado pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas (SPS). A seleção mundial de estudantes para as bolsas Amgen em Tsinghua teve início no último mês de novembro e o processo de admissão foi bastante competitivo. Em 1º de fevereiro deste ano, a universidade recebeu cerca de 300 candidaturas de mais de 50 países e apenas 15 candidatos foram selecionados através de rigorosas avaliações por parte do corpo docente para a turma de 2019. Os alunos são de 11 países (EUA, Alemanha, Portugal, Coreia, Índia, Malásia, Indonésia, Vietnã, Japão e outros) e, atualmente, estudam em universidades renomadas, como Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Edinburgh e Nagoya, entre outras.

A partir de 1º de julho, os bolsistas da Amgen trabalham sob a supervisão de um membro do corpo docente da SPS em projetos de pesquisa específicos por um período de oito semanas. Como as pesquisas da SPS são altamente interdisciplinares e cobrem um conjunto abrangente de modalidades terapêuticas, desde moléculas pequenas, biologia, terapia genética, terapia celular e dispositivos médicos, os projetos dos estudantes terão grande diversidade no âmbito da biologia fundamental, química, tecnologias farmacêuticas e compreensão e tratamento de doenças. Além disso, eles participarão de variadas atividades acadêmicas, entre elas visitas ao Global Health Drug Discovery Institute (GHDDI) em Pequim, uma plataforma translacional e para a descoberta de medicamentos revolucionários, que almeja enfrentar os desafios mais prementes da saúde para os países em desenvolvimento, e também participarão de um simpósio da ASP na Universidade Nacional de Singapura, onde terão a chance de ter contato com colegas e ver as palestras de cientistas de ponta. Os alunos também terão a oportunidade de vivenciar a riqueza da cultura da universidade e da cidade de Pequim.

FONTE Tsinghua University

