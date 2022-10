Lancement à l'international des batteries biologiques à la suite de leur efficacité démontrée dans les villes, générant l'énergie à partir des parcs, jardins et toitures végétales.

BARCELONE, Espagne, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- L'entreprise espagnole Bioo, dirigée par Pablo Vidarte, a développé un panneau qui génère l'énergie à partir du sol et la transforme en électricité sans altérer l'environnement. Ces panneaux sont installés dans le cadre de projets destinés à des villes dites biotechnologiques en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, et en Hollande.

Les panneaux Bioo ont démontré l'efficacité du système révolutionnaire de recharge d'énergie dans de nombreux bâtiments et espaces verts. Les panneaux produisent de l'électricité à partir de la terre, en tirant profit des substances organiques naturellement présentes dans les sols via la décomposition par des micro-organismes sans altérer l'environnement. En plus de l'énergie, cette technologie de batteries biotechnologiques permet d'économiser jusqu'à 50 % d'eau, de réduire la chaleur jusqu'à 4 degrés et d'absorber plus de 338g/m² de CO2.

Bioo a créé plusieurs technologies : l'une utilise les plantes comme interrupteurs biologiques et l'autre produit de l'électricité à partir de la nature. Ces applications combinées augmentent la valeur immobilière des bâtiments jusqu'à 20 %, la fréquentation d'environ 30 %, améliorent même le bien-être et la productivité (d'environ 15 %). Le but des technologies développées par Bioo est qu'elles soient intégrées dans les villes dites biotechnologiques : villes à la fois durables et qui utilisent également des technologies de pointe pour créer une symbiose avec la nature.

Aujourd'hui, Bioo a déjà mis en place des installations au Royaume-Uni (Eden Project) et dans des villes comme Barcelone, Ibiza, Séville, Paris et Madrid, entre autres. Elle participe également à divers projets comme la transformation du port de Barcelone en un immense espace vert, en collaboration avec le bureau d'architecture ON-A qui a conçu le projet, et d'autres à San José (Silicon Valley), Boston et Dubaï.

À ce titre, elle a été nommée, par le Parlement européen, entreprise la plus innovante d'Europe. Son fondateur, Pablo Vidarte, figure également dans la liste Forbes 30 Under 30 Europe. Bioo est principalement financée par l'Union européenne et par des fonds technologiques internationaux. Elle travaille activement à ce dont elle est convaincue : qu'il s'agit de la prochaine révolution technologique, l'évolution biotechnologique.

