Lancement d'une vente aux enchères caritative de NFT pour aider les Afghans vulnérables et immigrés

La vente aux enchères caritative de NFT de Mars Panda en faveur du HCR (https://unhcr.marspanda.world) se déroulera du 31 janvier 2022 au 4 mars 2022 et présentera plus de 30 NFT que des auteurs de renommée mondiale, des artistes des arts numériques et des beaux-arts, des influenceurs NFT et des footballeurs professionnels ont promis de mettre aux enchères. L'intégralité des recettes de cette vente aux enchères caritative, déduction faite des frais administratifs et opérationnels, sera reversée au HCR pour soutenir les familles immigrées et vulnérables touchées par la situation d'urgence en Afghanistan.

« L'afflux incessant de richesses et l'intérêt pour les NFT sont des ingrédients parfaits pour en faire quelque chose de bien. Les NFT ont permis à chacun de convertir son art et sa créativité en actions significatives ciblant les problèmes sociaux et humanitaires », a déclaré Kevin Pang, PDG de Mars Panda World.

Parmi les contributeurs VIP figurent les auteurs de renommée mondiale et ambassadeurs de bonne volonté du HCR, Khaled Hosseini et Neil Gaiman, l'illustrateur Dan Williams, le vénérable thaïlandais et parrain du HCR Phra Medhivajirodom.

Neil Gaiman a fait don d'un film produit par le HCR de son poème What You Need To Be Warm, qui comprend un message inédit de Neil sur l'écriture du poème et sa transformation en film. Les enchérisseurs gagnants de cette NFT recevront également un exemplaire de The Sandman signé par Neil Gaiman avec un message personnalisé.

Dan Williams a fait don de 17 illustrations originales à l'encre et à l'aquarelle tirées de Sea Prayer, un livre court de Khaled Hosseini (auteur de The Kite Runner, A Thousand Splendid Suns). Les enchérisseurs gagnants recevront également un exemplaire de Sea Prayer signé par Khaled.

Le vénérable Phra Medhivajirodom a peint un tableau d'un seul trait spécialement pour cette vente aux enchères caritative. Il a également béni l'œuvre d'art pour la nouvelle année.

Ces NFT VIP seront mises aux enchères pendant une semaine seulement, entre le 31 janvier 2022 et le 6 février 2022. Les NFT des autres contributeurs, dont les footballeurs du Valencia F.C., Hunn Wai et Dark Zodiac, seront mises aux enchères du 7 février 2022 au 4 mars 2022.

Ces derniers mois, la situation humanitaire en Afghanistan s'est considérablement aggravée, entraînant de nouveaux déplacements importants de civils. 24,4 millions de personnes, 55 % de la population, ont besoin d'une aide humanitaire en 2022, soit une augmentation stupéfiante de 30 % par rapport à l'année dernière.

Les conditions hivernales difficiles ont également entraîné la fermeture de routes dans de nombreuses provinces, ainsi que la perturbation des vols à destination et en provenance de l'aéroport de Kaboul, notamment ceux transportant de l'aide et des fournitures d'urgence.

Malgré cela, la réponse d'urgence du HCR en Afghanistan se poursuit. L'agence humanitaire a intensifié l'aide et l'assistance qu'elle apporte en hiver aux familles déplacées les plus vulnérables. Au cours de l'année 2021, le HCR a aidé 1,1 million de personnes déplacées et vulnérables et a aidé 3 millions de personnes à avoir un meilleur accès aux infrastructures et aux services.

La capacité du HCR et de ses partenaires à intensifier davantage les interventions de préparation et de réponse aux situations d'urgence dépend grandement de la disponibilité des ressources en temps voulu.

« Le secteur privé est depuis longtemps un partenaire essentiel du HCR. Des efforts de collaboration innovants tels que cette vente aux enchères de Mars Panda nous permettent d'atteindre un public diversifié afin de mobiliser des ressources pour soutenir une action humanitaire indispensable », a déclaré Ann Moey, responsable des partenariats (pour Singapour) du HCR.

Les NFT, ou tokens non fongibles, sont des objets de collection numériques représentés par un code sur un grand livre numérique décentralisé appelé « blockchain ». Chaque NFT peut être achetée et vendue comme un objet physique, mais la blockchain conserve un enregistrement inaltérable de sa propriété et de l'historique des transactions. Les NFT ont connu une ascension fulgurante l'année dernière, la plus chère d'entre elles ayant été vendue pour près de 70 millions de dollars américains à la maison de vente aux enchères Christie's.

Mars Panda est une plateforme unique en son genre qui applique un processus de connaissance du client (KYC) pour identifier et vérifier chaque client lors de l'ouverture d'un compte. Cela lui a permis d'être choisie comme plateforme NFT pour alimenter la première vente aux enchères caritative de NFT de Singapour, Blockchain for Good by Blockchain Association of Singapore, qui a permis de récolter plus de 400 000 dollars de Singapour en septembre 2021 pour le National Trade Union Council U-Care Fund. Par la suite, elle a également soutenu le journal local de Singapour, The Straits Times, avec sa toute première vente aux enchères de NFT , qui a permis de récolter plus de 21 000 dollars de Singapour pour le Straits Times School Pocket Money Fund.

Note aux rédacteurs : Mars Panda est actuellement en attente de l'approbation du commissaire aux œuvres de bienfaisance de Singapour pour mener des activités de campagne à Singapour. Entre-temps, la campagne commencera en dehors de Singapour, et les résidents de Singapour ne pourront pas y participer.

