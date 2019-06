Lancement de CIEMAR, la plus grande collecte de données sur l'ablation par micro-ondes chez les patients atteints de maladie métastatique hépatique

La Société européenne de radiologie cardiovasculaire et interventionnelle (CIRSE) a lancé l'étude observationnelle CIEMAR (Emprint Microwave Ablation Registry, en français, Registre sur l'ablation par micro-ondes avec Emprint), visant à devenir la plus grande collecte de données sur l'ablation par micro-ondes (MWA) dans le traitement des métastases hépatiques issues d'un adénocarcinome colorectal jusqu'à présent

VIENNE, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Cette étude observationnelle à échelle européenne sur le traitement des maladies métastatiques hépatiques seulement ou principalement hépatiques chez des patients atteints d'un adénocarcinome colorectal a été conçue dans l'objectif de recueillir les données de 1000 patients traités par MWA à l'aide du système d'ablation par micro-ondes Emprint™. L'étude, dont l'objectif est d'inclure son premier patient d'ici au 1er janvier 2020, cherchera à évaluer les taux locaux de contrôle des tumeurs traitées et à recueillir également un grand nombre de données sur la qualité de vie et les aspects économiques du traitement.

Le professeur Philippe L. Pereira et le professeur Thierry de Baère, s'exprimant pour le compte de la CIRSE en tant que coprésidents du comité de pilotage de la CIEMAR, ont déclaré : « Avec l'étude CIEMAR, la société de radiologie a l'intention de combler les lacunes existantes sur l'ablation transcutanée par micro-ondes dans le traitement des métastases hépatiques en recueillant des données en situation réelle. » Le professeur Pereira est chef du service de radiologie des thérapies mini-invasives et de la médecine nucléaire à la Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn, en Allemagne, et le professeur de Baère est le chef du l'unité de radiologie chirurgicale au centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, à Villejuif.

À propos de la CIRSE et de CIEMAR :

La CIRSE est une association scientifique et pédagogique à but non lucratif, dont l'objectif est d'améliorer les soins des patients par le biais de l'enseignement, de la science, de la recherche et de la pratique clinique dans le domaine de la médecine mini-invasive guidée par l'image. L'étude CIEMAR est exclusivement menée par la CIRSE (son commanditaire scientifique), qui est également à l'origine de sa conception. Elle est fondée par une subvention de Medtronic.

Pour obtenir de plus amples informations sur l'étude CIEMAR, veuillez contacter : Martin Hajek, CIRSE, +43-1-904200354, hajek@cirse.org; ou visiter la page www.cirse.org/research/ciemar ou le site clinicaltrials.gov (ID : NCT03775980).

