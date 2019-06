Lancement de deux nouvelles pompes à chaleur réversibles PHNIX R32 Inverter EVI pour le chauffage des maisons en Europe

Les deux pompes à chaleur R32 Inverter EVI pour chauffage domestique devant être mises sur le marché en Europe ont des unités respectives de 6 kW et 10 kW. Ces deux modèles sont essentiellement destinés à des applications de chauffage pour particuliers dans les nouveaux bâtiments européens. Une unité de 6 kW peut par exemple répondre aux besoins essentiels de chauffage d'une maison de 200 m 2 . « Les deux modèles R32 devant être prochainement mis en circulation et un produit de 20 kW commercialisé l'an dernier constituent une série complète PHNIX R32 Inverter EVI, » a commenté M. Jab Fan, directeur de la division chauffage domestique chez PHNIX.

À propos des PHNIX R32 Inverter EVI Heat Pump HeroPlus Series

Série HeroPlus PHNIX R32 avec niveau A++ comme produit lié à l'énergie (ErP) : en atteignant 60 °C sous des conditions extérieures de -30 °C selon le laboratoire de certification de PHNIX, l'unité peut fonctionner pour le chauffage et la climatisation de façon efficace avec chauffage par le plancher, bobines de ventilateurs d'eau ou radiateurs. Lorsque la température cible est proche du point de consigne, l'unité se met en marche selon une fréquence moindre et le contrôle de température peut être d'une précision de 0,5 °C.

Smart Colorful Touch Display : le contrôle câblé de l'affichage de 5 pouces par transistor en couches minces (TCM) sur PHNIX R32 de la série HeroPlus offre de nombreuses fonctionnalités puissantes, comme l'affichage de la courbe de température d'eau, un minuteur facile, une fonction silence avec une seule touche et un minuteur de sourdine. Divers modes de commande sont disponibles et il est d'une utilisation aisée. L'affichage intelligent et riche en couleurs de PHNIX sans nul doute apportera à ses usagers une expérience unique.

PHNIX New 4G-DTU avec contrôleur à distance : la série PHNIX R32 HeroPlus possède un module 4G-DTU à l'intérieur du tableau de commande permettant une connexion automatique sur internet avec un signal mobile 4G. Les données de la pompe à chaleur sont ensuite toutes transférées vers le nuage (serveur) pour que les vendeurs et les utilisateurs puissent facilement contrôler la pompe à chaleur et vérifier l'état de fonctionnement de la pompe.

À propos de PHNIX

PHNIX, fabricant de premier plan pour les pompes à chaleur en Chine est une entreprise internationale se spécialisant dans la recherche & développement et la production pour pompes à chaleur et dans les solutions d'économies d'énergie. Près de 50 % des produits de PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés à l'étranger. Pour davantage d'informations sur PHNIX et ses produits, veuillez visiter www.phnix-e.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/926600/PHNIX.jpg

SOURCE PHNIX