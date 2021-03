Lancement de l'application de présentation de contenu visualisable en temps réel Showtap

La version pour iPad a été lancée en décembre 2019 et a reçu beaucoup d'attention. L'application a même attisé les attentes lors du salon Consumer Electronic Show (CES) en janvier 2020. Suite à l'accueil qu'elle a reçu au CSE, EnableWow a décidé de rendre l'application accessible sur tous les appareils. Showtap est donc désormais disponible gratuitement sur tous les appareils, y compris les systèmes iOS et Android.

Showtap a créé « Movable Hyperlink Trigger », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer et d'insérer du contenu à même le diaporama. À l'aide d'hyperliens mobiles, l'utilisateur peut déclencher puis insérer partout dans une image ou un diaporama du contenu tel que des images, des vidéos et des pages Web. Il est possible de montrer ou de dissimuler le contenu inséré facilement d'un geste ainsi que de déplacer et de redimensionner librement à l'écran le contenu qui s'affiche.

Un déclencheur peut contenir plusieurs contenus, et les utilisateurs peuvent afficher différents contenus en même temps au moyen d'un simple toucher. Showtap peut afficher simultanément plusieurs contenus dans un diaporama, ce qui permet de les comparer. Les autres grandes applications de présentation comme PPT, Keynote et Prezi ne présentaient pas cette fonction.

De plus, grâce à la fonction d'enregistrement vidéo de Showtap, il est plus facile pour les utilisateurs de créer des vidéos novatrices qui sont difficiles à réaliser même avec des programmes de montage vidéo professionnel. Les youtubeurs et les influenceurs sur les médias sociaux pourront en tirer une expérience extraordinaire et y trouveront une valeur inégalée.

Selon le président-directeur général d'EnableWow, quiconque utilise Showtap sera fasciné par son charme. Ce dernier a également mis l'accent sur la conception sophistiquée, l'interface utilisateur intuitive et les fonctionnalités novatrices de l'application à l'échelle mondiale. EnableWow œuvre aussi à étendre sa chaîne de valeur au commerce interentreprises, y compris le Web, le commerce, l'éducation, la publicité et l'affichage dynamique.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1343631/image1.jpg

Related Links

http://www.showtap.com



SOURCE EnableWow