Lancement de l'imprimante 3D Anycubic Photon Ultra sur Kickstarter

Anycubic fabrique des imprimantes d'excellente qualité et abordables depuis des années. L'Anycubic Photon Ultra, sans exception, présente des détails attrayants et un équilibre exceptionnel entre qualité et coût. Avec cette nouvelle technologie DLP, Anycubic s'engage dans un changement significatif dans le monde de l'impression 3D et vise à rendre cette technologie coûteuse plus accessible pour ses clients. Les imprimantes 3D Anycubic ont été populaires auprès de personnes de tous horizons, notamment sa première imprimante LCD de bureau Anycubic Photon sortie en 2017. Grâce au soutien continu de nos clients du monde entier, l'imprimante a rapidement grimpé sur notre liste d'imprimantes 3D les plus vendues et a fondé notre base d'imprimantes 3D en résine de la série Photon qui est rapidement devenue un élément de base dans la trousse à outils de chaque fabricant.

L'Anycubic Photon Ultra est équipée de la dernière technologie DLP de Texas Instrument. Elle dispose d'une source lumineuse puissante qui projette de la lumière UV sur une puce DLP par rapport à l'imprimante 3D LCD. La puce DLP est un réseau de centaines de milliers de petits miroirs capables de réfléchir les rayons lumineux entrants.

Pour répondre à la demande croissante des clients pour des imprimantes 3D à durée de vie plus longue et de plus haute précision, le plan consiste à mettre à niveau les produits. De plus, la plupart des imprimantes DLP sur le marché sont des standards industriels coûtant des milliers de dollars, laissant de nombreux créateurs incapables de réaliser leurs idées avec cette technologie incroyable. C'est pourquoi l'imprimante 3D Anycubic Photon Ultra est présentée, afin de briser ces barrières et de déclencher une révolution à l'intersection de la créativité et de la technologie. Désormais, tout le monde peut profiter de la précision, des détails et de la durabilité apportés par la technologie DLP.

Cette approche comporte certains avantages.

Premièrement, étant donné que l'Anycubic Photon Ultra utilise un projecteur de lumière numérique pour polymériser la résine, elle peut fournir une lumière plus régulière avec une uniformité de 5 à 15 % supérieure à celle des imprimantes LCD. Par conséquent, cela apportera des améliorations considérables aux détails et à la texture du modèle. 3dprinterly.com l'a également prouvé dans son examen du produit, en soulignant : « L'introduction de la technologie DLP pour les utilisateurs moyens est un grand pas dans la bonne direction pour l'impression 3D en résine, et la précision que nous pouvons atteindre est remarquable. »

Deuxièmement, l'Anycubic Photon Ultra aidera les clients à économiser sur le remplacement des écrans, car le système DLP offre à la machine plus de 20 000 heures d'utilisation, 10 fois plus longtemps que les imprimantes LCD. Il n'est donc plus nécessaire de remplacer fréquemment les écrans LCD, ce qui repousse d'autant la nécessité de remplacer les imprimantes 3D.

Un autre avantage est l'économie d'énergie. Dans un système mSLA, la source lumineuse est généralement un ensemble de lumières LED. Cependant, il n'y a généralement qu'une seule source lumineuse dans un système DLP, ce qui est plus efficace. Seuls 12 watts sont consommés pendant le fonctionnement de l'Anycubic Photon Ultra, contre jusqu'à 60 watts pour les systèmes MSLA.

« Outre ces trois avantages, l' Anycubic Photo Ultra apporte également de nombreux autres avantages tels qu'une meilleure adhérence, une interface conviviale, etc. Nous étions si enthousiastes lorsque nous l'avons terminé, car nous avons résolu le problème le plus difficile du processus de développement, trouver un équilibre entre la qualité d'impression et le prix, alors même que nous étions confrontés à la hausse du coût de l'électronique et des puces causée par la pandémie de COVID-19. Ainsi, nous avons pu diffuser la technologie DLP sur le marché des imprimantes 3D de bureau. L'impression 3D change la façon dont nous construisons et créons, et nous irons plus loin qu'avant avec notre Anycubic Photon Ultra », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans le secteur des imprimantes 3D, qui se spécialise dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D. Nous proposons de nombreuses imprimantes abordables, performantes et intelligentes pour différents types de clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis sa création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre à des personnes de tous horizons de libérer leur créativité et de transformer leur imagination en réalité.

