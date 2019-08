Lancement de la construction du projet à hétérojonction haute efficience de 467 millions USD de Risen Energy à Ninghai, en Chine

Wang Junhai, magistrat exécutif adjoint du comté de Ninghai, a déclaré : « Ces projets sont extrêmement pertinents concernant le développement économique et social ainsi que le futur de Ninghai. » Ces dernières années, Ninghai a renforcé ses efforts consistant à accélérer l'achèvement de la feuille de route de plusieurs projets majeurs du comté en vue de favoriser le développement dans plusieurs secteurs, d'accroître les investissements dans les technologies, d'optimiser les nouvelles constructions dans les zones urbaines et rurales du comté, d'améliorer l'efficience des services, de renforcer l'efficacité des départements du gouvernement local ainsi que des autorités provinciales et nationales grâce à une surveillance au sein de la juridiction. Ceci a été accompli en résolvant les défis grâce à l'innovation, avec pour objectif de délivrer des résultats impressionnants pour l'exercice complet. La mise en œuvre de ces projets soutiendra les efforts de Ninghai en matière de développement sur la base de la qualité. »

Le nouveau projet de modules et cellules à hétérojonction haute efficience de 137 000 mètres carrés de Risen Energy est soutenu par un investissement de 3,3 milliards de yuans au total (environ 467 millions USD). Ce projet, qui inclut la construction d'installations de support fondamentales utilisées dans le cadre de la fabrication de cellules et de modules et complétées par l'acquisition d'équipements de production, devrait délivrer chaque année 2,5 GW de cellules et 2,5 GW de modules. Une fois achevée en 2021, l'installation de fabrication du projet devrait générer un chiffre d'affaires de 5 milliards de yuans (environ 710 millions USD) lorsque celle-ci fonctionnera à pleine capacité.

La technologie à hétérojonction offre plusieurs avantages qui sont indispensables au projet, dans la mesure où celle-ci élimine la dégradation de la lumière et de l'électricité, et délivre un bon coefficient de faible température. Les cellules à hétérojonction de Risen Energy promettent une efficience de conversion supérieure à 23 %. En outre, la société améliore également ses modules grâce à des feuilles de fond en demi-coupe, imbriquées, double-verre et à haute réflectivité, entre autres nouvelles technologies. La société fabrique des modules et des cellules à hétérojonction grâce à la technologie de cellules à hétérojonction bifaciales haute efficience, qui permettent la production d'électricité des deux côtés du panneau, et qui fournissent aux investisseurs un niveau de revenu 10 à 30 % supérieur à partir de l'électricité générée.

Xie Jian, président de Risen Energy, a commenté : « Le nouveau projet à hétérojonction haute efficience de 2,5 GW jouera un rôle clé afin d'aider Risen Energy à améliorer ses capacités à la fois en termes de développement technologique et de fabrication intelligente, ainsi qu'à étendre sa présence sur le marché. À partir d'aujourd'hui, nous nous focaliserons sur l'achèvement efficace et basé sur les normes de l'installation de fabrication en parfaite conformité avec notre projet, tout en continuant d'injecter davantage de ressources humaines et matérielles selon les besoins. Grâce au caractère révolutionnaire du projet, Risen Energy fait entrer dans une nouvelle dimension ses technologies, sa capacité de fabrication et ses forces globales. Nous considérons qu'une fois achevée, l'installation apportera une contribution significative au développement économique régional de Ninghai. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/963380/Risen_Energy_Groundbreaking_ceremony.jpg

SOURCE Risen Energy Co., Ltd