Lancement de la Europe Talent Champions League tandis que Bigo Live célèbre son 6e anniversaire

La finale de la compétition en cours se déroulera en direct les 16 et 17 mars de 17h30 à 23h30 GMT+1. Les huit meilleurs diffuseurs des trois meilleures équipes nationales, France, Allemagne et Italie, se disputeront des prix importants. Les diffuseurs formeront une équipe nationale et donneront des émissions en direct sur le thème de leur pays dans le live house (BIGO ID : 1893910654) contre des équipes de différents pays. L'équipe gagnante recevra des primes en jeu d'une valeur de 800 USD.

La compétition comprend également une variété de performances permettant de se connecter avec des fans. « J'interagis avec mes fans par différentes méthodes... la danse, la peinture, des performances de hula hoop et des jeux pour encourager les conversations entre nous », a déclaré un diffuseur de l'équipe nationale allemande, Bigo ID : Sofia.delarose. Les membres de l'équipe nationale italienne, notamment des chanteurs, des danseurs et des humoristes, se réunissent également pour participer à cette compétition transfrontalière. Roberto, un comédien italien participant, a déclaré qu'il ferait de son mieux pour faire rire tout le monde et passer un bon moment, et la diffuseuse française Zania (BIGO ID : zania972) a ajouté : « L'événement est un formidable moyen de rassembler les gens. »

Une base solide en Europe

D'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires de la plateforme en Europe a augmenté de plus de 50 %, et les utilisateurs européens payants ont augmenté de 27 % par an. L'application figure dans le top 3 des applications de réseau social les plus populaires dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie.

La prochaine Europe Talent Champions League fait suite à une série de contenus localisés importants pour les utilisateurs européens ces dernières années. L'année dernière, BIGO Live a également organisé la « Soirée de Gala » en France et la « DJ Secret Stage » en Allemagne, réunissant les plus grandes stars de la musique françaises et allemandes pour animer un panel dans une salle multi-invités.

La plateforme continue de développer sa présence dans la région en mettant en œuvre de manière cohérente sa stratégie de base « Globalization is Localization », en faisant appel à des créateurs de contenu locaux de différentes régions qui se consacrent à fournir un contenu conforme aux tendances, aux coutumes et à la culture locales pour créer un produit qui réunit le meilleur des perspectives mondiales et locales. Cette année, les efforts s'achèveront avec la très attendue Europe Talent Champions League, où des équipes de différents pays présenteront aux utilisateurs européens un contenu interactif à thème local.

L'avenir du streaming en direct

Le marché du streaming en ligne continuera de connaître une croissance régulière dans les années à venir, atteignant 149,96 milliards de dollars US au cours de la période 2020-2024 et progressant à un taux de croissance annuel composé de plus de 18 % pendant la période de prévision. Cette croissance est probablement stimulée par l'augmentation massive de la popularité des plateformes de streaming en direct. Selon les estimations de data.ai, les consommateurs mondiaux ont passé l'année dernière un nombre impressionnant de 548 milliards d'heures dans des applications de streaming en direct, Bigo Live étant au cœur des échanges.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de streaming en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte environ 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays et est actuellement le leader du secteur du streaming en direct. Lancé en mars 2016, Bigo Live est détenu par Bigo Technology, qui est basé à Singapour.

