Lancement de la nouvelle certification TCO Certified pour des produits informatiques plus durables sur le marché

Ces nouveaux critères et critères révisés ciblent des enjeux prioritaires : la responsabilité et la transparence au sein de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à une démarche circulaire, la certification garantit la présence de produits informatiques plus durables sur le marché. Ces critères ont pour but de prolonger la durée de vie des produits informatiques et d'aider les sociétés acheteuses à contribuer aux objectifs de durabilité nationaux et internationaux.

« C'est une étape majeure vers un cycle de vie circulaire et durable des produits informatiques. En soutenant les efforts visant à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, TCO Certified, generation 8 aide les marques et les acheteurs à contribuer à un avenir plus durable », explique Sören Enholm, PDG de TCO Development, la société initiatrice de TCO Certified.

La notion de circularité signifie abandonner progressivement le modèle d'économie linéaire qui se résume à « extraire, fabriquer, consommer et jeter », pour adopter un modèle dans lequel les produits sont utilisés plus longtemps et peuvent être réutilisés ou retransformés avant d'être recyclés. Réutiliser les ressources en les maintenant à un haut niveau de qualité permet de diminuer la dépendance à l'égard des matières vierges et de réduire les déchets toxiques.

TCO Certified, generation 8 met en avant les solutions circulaires grâce à la toute nouvelle extension de la durée de vie du produit. De nouveaux critères axés sur la durabilité, la réparabilité et l'évolutivité des produits viennent s'ajouter aux critères actuels sur la récupération et le recyclage des matières.

Ces critères visent également à réduire ou éliminer l'utilisation de substances dangereuses dans les produits informatiques, telles que les métaux lourds, les halogènes, les retardateurs de flamme non halogénés et les plastifiants. Les ouvriers travaillant dans des usines doivent porter des équipements de protection et être informés des risques inhérents à l'utilisation de produits chimiques dangereux.

« L'inclusion de la dernière version de la certification TCO Certified dans votre chaîne d'approvisionnement vous donne accès à des critères de cycle de vie complets et à une vérification de la conformité par un organisme indépendant. Nous espérons que beaucoup d'autres produits obtiendront la certification TCO Certified, generation 8 dans un avenir proche », conclut Sören Enholm.

À propos de TCO Certified

Forte de 25 années d'expérience, TCO Certified est la première certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques. Tous nos critères sont définis pour encourager la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie du produit. Cette certification couvre huit catégories de produits tels que les écrans, ordinateurs et appareils mobiles, dont la conformité est vérifiée par un organisme indépendant avant et après l'obtention de la certification. Aidez-nous à réussir ce virage vers le développement durable des produits informatiques.

