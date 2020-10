Lancement de la nouvelle marque de CDB NaturalWorks en Europe

L'équipe d'experts basée en Suisse qui est à l'origine de NaturalWorks considère que la nature détient la clé d'une vie plus saine et d'un meilleur mode de vie. Leur mission ? Exploiter le vaste potentiel inexploité de la plante de cannabis pour proposer des solutions naturelles à certains défis bien réels.

NaturalWorks a été fondé sur des principes d'éthique et de durabilité. En s'appuyant uniquement sur des travaux de recherche scientifique et d'innovation parmi les plus rigoureux, et en appliquant les meilleures pratiques, NaturalWorks s'engage à développer des produits dérivés du cannabis de la plus haute qualité, afin de garantir que chaque client puisse bénéficier de tout ce que la plante a à offrir.

OPTER POUR LA NATURE

Tous les lots de fleurs de cannabis de NaturalWorks sont cultivés biologiquement en Suisse par des cultivateurs expérimentés qui sont des agriculteurs depuis des générations, et qui se soucient tout autant des plantes qu'ils font pousser au sein de leur environnement naturel et de leurs communautés. Avant d'être transformé, chaque lot de fleurs est testé indépendamment pour établir son profil cannabinoïde exact et pour confirmer qu'il ne contient pas de métaux lourds et d'autres toxines dangereuses. Une fois la transformation effectuée, l'huile obtenue est de nouveau testée pour établir le profil de cannabinoïdes.

La culture biologique est la clé de la qualité de l'huile de CBD NaturalWorks. L'huile de CDB NaturalWorks est sans OGM, sans pesticide, sans métaux lourds et 100 % végétale.

OPTER POUR LA SANTÉ

Le cannabis est une plante extrêmement polyvalente, avec une richesse extraordinaire d'utilisations et de bienfaits pour la santé, et un potentiel encore plus grand non découvert. Chaque année, de plus en plus de personnes se tournent vers l'huile de CDB pour améliorer leur santé et leur bien-être. À ce jour, l'huile de CBD a montré un grand potentiel pour aider à traiter diverses affections, y compris (et sans s'y limiter) la gestion des douleurs chroniques, l'insomnie[i], l'anxiété[ii], la dépression, le SSPT, l'amélioration des troubles intestinaux et le soulagement de certaines maladies inflammatoires comme l'arthrite[iii].

OPTER POUR LE BIEN-ÊTRE

NaturalWorks s'est également engagé à rapprocher les gens et à améliorer l'accès de tous à des solutions holistiques et naturelles, dans le but de bâtir une communauté de collaboration avec du sens, des objectifs et du cœur. Pour donner vie à cet objectif supérieur, le site Web NaturalWorks a été conçu comme source d'informations scientifiquement étayées et impartiale pour toutes les enquêtes sur le CDB. Un nouveau blog sur une série de sujets liés au CDB est mis en ligne chaque semaine.

NOUVELLE Huile de CDB NaturalWorks à large spectre

Directement prélevée à la source, cette huile de CBD polyvalente est sans OGM, sans pesticide, sans métaux lourds et 100 % végétale. Elle peut être prise sous forme de simples gouttes ou mélangée à des boissons et à de la nourriture. Elle sera proposée au prix de vente conseillé de 45 euros et sera disponible à l'achat sur le site Web eu.naturalworks.com .

