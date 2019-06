Lancement de la plate-forme de blockchain privée Vostok pour les entreprises et les gouvernements

Le réseau principal de la plate-forme de blockchain privée Vostok, destinée aux grandes entreprises et aux institutions publiques, a été officiellement lancé lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg

LONDRES, 7 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le réseau principal de la plate-forme Vostok a été lancé lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les partenaires et les clients du projet pourront désormais créer leurs propres nœuds depuis le réseau principal, ainsi que des sous-réseaux privés. Ils pourront ainsi utiliser toutes les fonctionnalités du réseau de blockchain Vostok tout en stockant exclusivement leurs données sur leurs propres systèmes informatiques. Le réseau principal sera utilisé uniquement pour la validation des transactions.

« Le lancement de notre plate-forme lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg est symbolique, car il constitue, d'une part, le dernier maillon de la création d'une infrastructure pour nos activités en Russie et, d'autre part, la première étape d'une expansion internationale. », a déclaré Alexander Ivanov, directeur général et fondateur des projets Waves et Vostok.

En décembre 2018, au terme du premier tour de financement au cours duquel le projet a levé 120 millions de dollars américains auprès d'un groupe d'investisseurs étrangers et russes pour une valeur totale de 600 millions de dollars américains, Vostok s'est engagée à lancer la plate-forme de blockchain au premier semestre de 2019.

Aujourd'hui, Vostok coopère avec de grandes entreprises et des clients gouvernementaux russes : Sberbank, Transmashholding, Vnesheconombank, Rostec et la région de Nijni Novgorod. En outre, un accord avec le Centre national d'information offre la possibilité d'implémenter rapidement et confortablement les produits Vostok de clients potentiels.

Le projet « Gorod N » pour la budgétisation d'initiatives est devenu la première solution de blockchain dans le domaine de l'administration publique mise en œuvre dans le cadre d'une coopération avec la région de Nijni Novgorod.

Parallèlement au lancement du réseau principal, 1 milliard de jetons de système Vostok ont été émis. Ces derniers sont basés sur l'algorithme de consensus de la preuve d'enjeu (proof of stake) et font partie intégrante de la plate-forme, en garantissant ainsi le bon fonctionnement.

À propos de Vostok

Vostok est une solution technologique universelle pour la création d'infrastructures numériques évolutives développée par Waves Platform en 2018. Elle se compose de deux éléments : une innovation technologique fondamentale (la plate-forme numérique Vostok) et un système facilitant son entretien, son développement et son optimisation (l'intégrateur système Vostok). L'objectif principal du projet est de former la base d'une infrastructure numérique consacrée à la certification, l'enregistrement et le suivi de données, et de rendre les nouvelles technologies faciles à utiliser dans les entreprises et l'administration publique.

