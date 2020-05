Lancement de la première chaîne de télévision pour enfants du Kenya : Akili Kids!

NAIROBI, Kenya, 21 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 31 mars 2020, Akili Network a lancé Akili Kids!, le premier et unique réseau télévisé à accès libre dédié aux enfants du Kenya, avec des programmes d'apprentissage imaginatifs auxquels les parents peuvent faire confiance et qui profiteront aux enfants. Akili Kids! diffuse numériquement sur les téléviseurs, les appareils mobiles et Internet.

Jesse Soleil, président et co-fondateur, a déclaré que ce lancement est l'aboutissement de près de 8 années de conceptualisation et de travail acharné qui ont vu Akili Network se lancer dans l'industrie dynamique de la diffusion kényane.

« Nous avions prévu ce lancement le 31 mars 2020, mais avec la fermeture des écoles et le confinement des enfants et des parents chez eux, nous savions que nous devions atteindre cette date. Nous avons dû accélérer face à la pandémie de COVID-19, afin que les familles de tout le pays puissent avoir accès à un contenu gratuit, inspirant et éducatif », a-t-il déclaré.

M. Soleil a remercié l'Autorité des communications pour l'approbation réglementaire qui a permis à Akili Kids! de faire son entrée sur le marché kényan, apportant du contenu pour enfants à l'industrie de la diffusion et au public kényan.

« Notre équipe kényane a surmonté des obstacles importants pour parvenir au lancement, et nous n'aurions pas été en mesure d'y arriver sans le soutien extraordinaire de l'Autorité des communications du Kenya (CA), du Pan Africa Network Group (PANG), de l'East Africa Data Centre, de Liquid Telecom et, surtout, de notre investisseur principal, The Kays Foundation », a ajouté M. Soleil.

« Le pouvoir du divertissement ne peut être sous-estimé. Akili Kids! a le potentiel d'améliorer considérablement l'enfance, et ainsi l'avenir, de millions de jeunes Kényans. Nous sommes tellement fiers de Jeff, de Jesse et de l'équipe pour leur travail acharné en vue de ce lancement », a déclaré Khilen Nathwani, fondateur de The Kays Foundation.

Akili Kids! est une chaîne à accès libre, disponible via la 105e chaîne de StarTimes/PANG, et est gratuite sur les téléviseurs numériques et certaines décodeurs OTT, ainsi qu'en direct sur le site Internet https://akilikids.co.ke (au Kenya uniquement).

« Notre objectif est que 40 % de notre programmation soit produite localement au cours des trois prochaines années. Nous sommes déjà en train de développer de formidables programmes locaux », a déclaré Jeff Schon, CEO et co-fondateur.

« Nous disposons d'une équipe exceptionnelle à Nairobi, et alors que le nombre de téléspectateurs d'Akili Kids! augmentera, il en sera de même pour notre capacité à développer, acquérir et diffuser la programmation la plus influente pour les enfants du Kenya. Nous contribuons également à la croissance de l'économie créative du Kenya en travaillant avec le vaste vivier de talents présents ici afin de créer des programmes inspirants et imaginatifs pour les enfants », a-t-il ajouté.

