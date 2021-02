Lancement de la première conférence mondiale des investisseurs en capital-risque de 24 heures « Emergence 2021 » le vendredi 5 mars 2021

Faits marquants de l'événement

SYDNEY, 25 février 2021 /PRNewswire/ -- La première conférence mondiale des investisseurs en capital-risque de 24 heures, Emergence 2021, va commencer le vendredi 5 mars 2021. La principale plate-forme d'investissement privé, Wholesale Investor, accueillera l'événement, en présentant virtuellement les entreprises émergentes à croissance rapide du monde entier. Emergence 2021 se déroulera en ligne pendant 24 heures, en commençant à Sydney, en Australie, et en suivant le soleil, autour du globe.

Plus de 100 entreprises émergentes à forte croissance à la recherche de capitaux et d'opportunités stratégiques participeront à l'événement, et plus de 10 000 délégués devraient assister à l'événement qui sera retransmis en direct dans le monde entier. Les entreprises se présenteront à un réseau mondial d'investisseurs et de PDG professionnels et de family offices à valeur nette élevée. La participation de l'industrie est représentée par les gouvernements, les entreprises et les sociétés de services professionnels.

Les sessions d'Emergence 2021 comprendront des conférences et des tables rondes sur les dernières tendances en matière d'investissement dans les domaines de l'intelligence artificielle, de Fintech, de la génomique, des sciences de la vie, des énergies renouvelables, de la chaîne de blocs, de la cybersécurité, des technologies de l'information et de la communication (ESG), des STI et de la technologie de pointe (Deeptech), présentées par des investisseurs en capital-risque de renom.

La première conférence mondiale a été créée en réponse à la pandémie mondiale de ces 12 derniers mois, qui a obligé les fondateurs et les investisseurs à se familiariser rapidement avec les plate-formes de vidéoconférence. Ce défi est rapidement devenu une opportunité de fournir aux entreprises un accès mondial aux investisseurs sans avoir à se déplacer.

Parmi les orateurs de Emergence figurent l'investisseur providentiel Jason Calacanis, la directrice générale adjointe de QLD Government Sarah Pearson, le chef du secteur TMT de Leonie Hill Capital Wee Meng Thoo, l'associé directeur de Vickers Ventures Jeff Chi, l'entrepreneur en série et PDG à forte croissance Rishi Khanna, la directrice exécutive de l'UVCA Olga Afanasyeva, ainsi que d'autres orateurs et panélistes de haut niveau issus d'un large éventail de secteurs.

Emergence 2021 est fièrement soutenue par des partenaires et des sponsors mondiaux, notamment Kaspersky, Flanders Trade and Investment, InvestHK, Investec, BMYG, CRIISP, le gouvernement du Queensland, Enterprise Singapore, NZTE et l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce.

Steve Torso, PDG et directeur général de Wholesale Investor, a déclaré :

« Lancer une première mondiale est vraiment un défi et une réalisation de taille et nous ne pourrions pas être plus fiers d'apporter Emergence 2021 à la communauté mondiale des investisseurs. Consciente de l'opportunité, notre équipe a travaillé sans relâche pour coordonner les activités à travers tous les fuseaux horaires et avec des présentateurs pour coordonner la première conférence mondiale sur l'investissement en capital-risque.

La mission de Wholesale Investor est d'utiliser les plate-formes, les partenaires et la technologie pour réunir les investisseurs en capital-risque et les entreprises à croissance émergente du monde entier. Emergence rassemble les leaders et les innovateurs qui dirigent les entreprises de demain. La COVID-19 a accéléré cette mission en nous permettant de mettre en lumière la communauté mondiale de l'innovation et de l'investissement.

En outre, l'utilisation du logiciel de Brella pour les événements et de la fonction de rapprochement par IA de l'application pour les événements facilitera la mise en réseau et la conclusion d'accords. Brella utilise le rapprochement par IA pour établir des liens pertinents entre les fondateurs et les investisseurs, et le CRIISP pour faciliter la conclusion d'accords. Tout ce que nous avons fait est d'éliminer les frictions du processus de découverte, de considération et de transaction. »

Pour vous inscrire, veuillez consulter le site https://www.emergence2021.com

Wholesale Investor

Wholesale Investor est la principale plate-forme d'investissement qui met en relation les entreprises innovantes et émergentes qui cherchent à lever des capitaux avec un écosystème actif, engagé et en pleine croissance de plus de 29 400 investisseurs professionnels et fortunés, gestionnaires de fonds, family offices, sociétés de capital-investissement et de capital-risque et organismes gouvernementaux. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.wholesaleinvestor.com.au

