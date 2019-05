Lancement de la semaine HITB+CyberWeek pour piloter un cybermonde intelligent

Dhillon Kannabhiran, le fondateur et PDG de Hack in the Box, a déclaré : « Nous vivons dans un monde numérique qui évolue vite. Pour traiter la prochaine génération de problèmes de cybersécurité, nous devons agir maintenant en formant la prochaine génération de cyberguerriers. »

« Nous devons changer la façon dont nous formons les étudiants, afin qu'ils soient plus créatifs au moment de traiter les défis réels en matière de cybersécurité. C'est pourquoi â HITB+CyberWeek nous proposons plus que des conférences et des formations de pointe– nous élaborons aussi des contenus et des competitions qui equipent la population étudiantepour les besoins de demain. »

Lors du HTIB+CyberWeek:

· Les 25 meilleures équipes de la competition 'Capture The Flag' s'affrontent dans un nouveau style d'attaque et de défense, le prix atteignant le montant record de 100 000 USD

· Les meilleurs chasseurs de bugs et hackers déontologiques s'affrontent dans une toute nouvelle compétition de chasse aux bugs, la prime étant de 1,5 million d'USD

· Un nouveau défi pour les passionnés d'intelligence artificielle (IA) offre une prime de 100 000 USD, pour mettre au point les futurs outils de cybersécurité grâce à l'apprentissage machine

· Le concours « Capture The Flag » pour les lycéens et les étudiants permettra aux vainqueurs du Défi de cybersécurité, de se réunir avec les gagnants du défi belge et allemand à Abu Dhabi pour la finale

M. Dhillon a ajouté que : « Grâce aux conférences sur la sécurité organisées par HITB à Amsterdam, à Singapour et aux Émirats arabes unis, nous effaçons les frontières entre les régions et créons un cadre propice à un mélange fascinant d'idées, de mise en relation de personnes partageant les mêmes idées et surtout, leurs connaissances. Regardons les choses en face: le monde numérique n'a pas de frontières et nous estimons qu'il ne devrait pas y en avoir non plus dans la façon dont nous collaborons, dont nous partageons la recherche et dont nous formons la nouvelle génération de cyberguerriers. Les problèmes de la prochaine génération supposent des idées, des solutions et des compétences de prochaine génération. L'état d'esprit des pirates informatiques est déterminant à cet égard. »

Pour en savoir plus, https://cyberweek.ae/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/885113/HITB_CyberWeek_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/885114/HITB_Cyberweek.jpg

SOURCE HITB - Hack in the Box