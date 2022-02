Lancement de la Spielwarenmesse Digital : Annonce des lauréats du ToyAward

NÜRNBERG, Allemagne, 2 février 2022 /PRNewswire/ -- Gage de qualité, le ToyAward de la Spielwarenmesse bénéficie à l'échelle internationale d'une renommée exceptionnelle. Les lauréats de cette année ont été annoncés lors de l'ouverture de la Spielwarenmesse Digital. Dans la catégorie PreSchool, c'est le « Emergency Doctor's Backpack » de Legler qui s'est imposé. Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN a quant à lui été placé en tête de la catégorie SchoolKids avec « Fabulus Elexus ». « echoes - Le jeu d'enquête audio » de Ravensburger est le lauréat de la catégorie Teenagers & Adults et « Piks », d'OPPI, a obtenu la première place dans la catégorie des Startups. « Animal Friends » de Fischertechnik a dominé la concurrence dans la catégorie Sustainability. Comme il n'y a eu cette année aucun nominé dans la catégorie Baby & Infant, il n'y a donc pas non plus de lauréat.

Le jury composé de représentants internationaux du secteur a avant tout été séduit par le fort potentiel de vente, le côté hautement ludique, l'originalité, la sûreté, la clarté du concept ainsi que la qualité de fabrication de ces nouveautés. L'espace thématique ToyAward de la Spielwarenmesse Digital présente l'ensemble des lauréats et des nominés.

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

Emergency Doctor's Backpack, Legler

Le sac à dos d'urgentiste de Legler est une réinterprétation de ce jouet classique qu'est la trousse du petit docteur. Il se présente comme un sac à dos pratique renfermant de nombreux objets authentiques pour simuler une intervention médicale d'urgence, des pansements au stéthoscope en passant par un tensiomètre et même un mini-défibrillateur. Le design de ces objets a particulièrement plu au jury : « Il faut applaudir le traitement moderne des accessoires et leur fabrication essentiellement en bois tendre. »

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

Fabulus Elexus, Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN

Sous le nom de « Fabulus Elexus », Hutter Trade GmbH & Co. KG & DUJARDIN présente les mystères de la chimie sous un angle fantastique. Les alchimistes en herbe peuvent utiliser le grimoire fourni pour créer des potions magiques avec de la bave d'escargot ou du sang d'elfe. Pour renforcer l'aspect pédagogique, tous les flacons doivent tout d'abord être étiquetés, les enfants apprenant ainsi la composition et les effets des différentes substances. « Très divertissante, cette boîte de chimie familiarise les enfants de manière ludique avec ce domaine scientifique », ont estimé les membres du jury.

Catégorie Teenagers & Adults (à partir de 10 ans)

echoes – Das Audio Mystery Spiel, Ravensburger

Avec « echoes » de Ravensburger, il s'agit de résoudre des mystères à l'aide de séquences audios. On scanne tout d'abord les cartes du jeu au moyen d'une application. Les informations audios vont alors donner aux joueuses et joueurs des indications avec lesquelles ils essaieront de réunir des ensembles de trois cartes dans l'ordre chronologique pour reconstituer les faits. « Ce jeu est parfaitement adapté à notre ère des podcasts avec des séquences audios qui contribuent à améliorer la concentration », a conclu le jury.

Catégorie Startup

Piks, OPPI

OPPI a revisité l'univers des jeux de construction : « Piks » est un set novateur composé d'éléments en bois et de cônes en silicone de tailles et de couleurs différentes. La pointe arrondie de ces derniers permet de créer des constructions où les lois de l'équilibre sont poussées à leur limite. Des cartes dont les couleurs indiquent le niveau de difficulté comportent des instructions d'assemblage. « Ce jeu de construction développe à la fois les capacités motrices et de concentration des enfants », a déclaré le jury.

Catégorie Sustainability

Animal Friends, Fischertechnik

Le système de construction « Animals Friends » de Fischertechnik permet de créer des animaux avec des matériaux qui proviennent à 50 % de matières premières renouvelables. Il séduit par les formes abstraites et les couleurs vives des modèles qui sont particulièrement robustes et mobiles. « Avec ce produit novateur, la marque renommée qu'est Fischertechnik envoie à notre secteur un message fort en matière de durabilité », a souligné le jury.

