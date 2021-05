Lancement de postes médicaux sans contact pour le dépistage rapide et sécuritaire de la COVID-19 par test PCR

La station médicale sans contact dotée de la technologie robotique établit une nouvelle norme pour le dépistage de la COVID-19 à Taïwan. Le principe est que le personnel médical et les patients se retrouvent dans une salle isolée équipée de dispositifs de sécurité, y compris un filtre à air à haute efficacité (HEPA), des lampes UVC, un système de ventilation et une pression d'air négative de 8 Pa. Contrôlé par un membre du personnel médical, un robot de prélèvement nasal recueille des échantillons du nasopharynx. Cette méthode permet au personnel médical d'effectuer des prélèvements nasaux sans avoir de contact avec le patient et besoin de porter un EPI. Le robot de prélèvement nasal vient d'obtenir le marquage CE des dispositifs médicaux de classe 1.

La station médicale sans contact réalise des tâches de prélèvement d'échantillons et de pipetage sans contact pour les techniciens de laboratoire. Après le prélèvement, un robot automatisé pipette l'échantillon recueilli et l'éprouve pour le diagnostic par PCR. Les systèmes robotiques sont intégrés au dispositif RT-PCR de Roche, ce qui permet une opération automatique et efficace. L'intégralité de la procédure, du prélèvement par le robot aux résultats, peut être réalisée en 25 minutes.

Grâce à l'automatisation robotique et au fait que le test PCR et son analyse peuvent être réalisés dans le même poste médical, la station médicale sans contact protège le personnel médical et minimise les besoins en personnel précieux, améliore la capacité de test en laboratoire et réduit le temps de transport et d'obtention des résultats.

En offrant la caractéristique zéro contact et des tests PCR rapides avec un effectif minimal, ce poste médical constitue une solution idéale pour les tests de dépistage à grande échelle dans les lieux publics tels que les navires de croisière, les stades et les aéroports, donnant ainsi au pays la possibilité de rouvrir son économie ou d'ouvrir des zones de voyages avec des mesures de sécurité. Pour en savoir plus sur la station médicale sans contact, veuillez visiter la page https://brainnavi.com/zerocontactstation/.

