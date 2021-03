Lancement de produits Absen : découvrez MicroLED et une toute nouvelle gamme de produits novateurs

M. Stone, directeur des technologies d'Absen, a discuté des résultats de recherche technique d'Absen. Depuis 2016, les secteurs d'activité d'Absen continuent d'adhérer aux innovations et aux percées de la technologie MicroLED, étant sans cesse à la tête de l'évolution de l'industrie. Aujourd'hui, la planification technique de l'affichage MicroLED repose sur sa technologie de base, à savoir la coopération avec un partenaire stratégique concernant le développement d'une puce de précision de 10 µm pour la technologie d'assemblage. Le programme d'autoconception d'Absen est utilisé pour le stockage et le tri des puces. Le système de commande et le logiciel 4k/8k + HDR + 144Hz HFRv, avec peinture et revêtement ultra-noirs, sont utilisés pour des outils d'autoconception à contraste élevé afin de contrôler l'uniformité de l'encapsulation.

En novembre, Absen lancera ses produits MicroLED de 0,5 mm.

Grâce à l'avènement du microaffichage intelligent 5G+8K ultra haute définition, de plus grands panneaux d'épissure sans soudure à ultra-haute définition voient le jour et la technologie MicroLED attirera certainement de plus en plus d'attention.

Lancement d'un nouveau produit novateur

Christian Czimny, directeur du secteur des produits, a présenté à l'auditoire le parcours de l'entreprise et a dévoilé les détails de ces trois nouveaux produits.

Absenicon3.0 – Télécommande à une touche pour un affichage LED facile à utiliser

L'Absenicon3.0 est l'écran pour les conférences de taille standard d'Absen. Après près de deux ans d'itération et de mise à niveau continues, il intègre maintenant un système de commande d'affichage, un système intelligent et un système audio et vidéo sans aucun autre appareil externe traditionnel, le tout conçu avec simplicité et élégance. L'une de ses principales caractéristiques est qu'il peut être commandé à distance, avec des fonctions telles que la commutation d'une touche, la commutation de canal, la commutation d'écran et les paramètres de menu. Il est simple et facile à utiliser, comme une télécommande.

Aurora – Écran à LED à très haute luminosité

La série Aurora est un nouveau produit de publicité numérique programmatique en extérieur (DOOH) doté d'une haute luminosité de 10 000 nits. Il répond avec précision aux besoins des clients et aux tendances du marché. Il est 50 % plus léger que les produits traditionnels, pour des factures d'électricité 40 % moins élevées.

JadeDragon – découvrir la beauté cachée

Les produits de la gamme JadeDragon sont les nouveaux produits d'affichage commercial d'Absen. Il s'agit d'un écran à LED léger, mince et presque transparent conçu pour les centres commerciaux, les magasins de détail et les autres murs-rideaux semi-extérieurs, offrant une excellente efficacité de dissipation de la chaleur, une grande durabilité et un taux de transparence de plus de 80 %.

En tant que premier fournisseur mondial de produits à LED fiables, Absen adhère toujours au concept de « créer de vrais produits, fournir de vrais services et restaurer le vrai monde ». Absen mène continuellement des activités de recherche et de développement sur les produits et les technologies afin de s'assurer que ses produits suivent la tendance et tiennent compte des besoins des clients.

L'entreprise tiendra une conférence de lancement de nouveaux produits en septembre 2021. Restez à l'affût pour en savoir plus.

