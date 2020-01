Lancement de Speaser, la première application au monde permettant de suivre le sport avec une dimension sociale

- Speaser, la première application au monde permettant de suivre le sport avec une dimension sociale, sera lancée à l'échelle mondiale le 23 janvier 2020. Créée pour unir les fans de sport du monde entier, l'application fournit les dernières actualités sportives et vous permet de discuter avec vos amis, ainsi que de les mettre au défi sur les résultats des matchs à venir.

UPPSALA, Suede, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La start-up suédoise Speaser souhaite changer la façon dont les gens suivent les événements sportifs et interagissent à leur sujet. Elle a donc créé la première application qui combine un fil des derniers résultats des matchs de tous les sports majeurs dans le monde, des paris amicaux et des fonctionnalités sociales, facilitant ainsi la discussion sur le sport.

« Des milliards de personnes aiment le sport et nous voulons les aider à se rapprocher », a déclaré Fanny Drape, vice-présidente de Speaser.

L'application sera lancée à l'échelle mondiale le 23 janvier dans 24 langues, sur iOS et Android. Elle pourra être téléchargée et utilisée gratuitement.

Ce n'est pas une application de paris

Le sport est censé susciter l'amusement avant tout, et c'est aussi le cas d'un défi. Alors que les paris traditionnels peuvent avoir des effets préjudiciables, Speaser garde la partie amusante des paris, le défi, et vous permet de décider si le gagnant doit ou non obtenir davantage que l'honneur et la gloire de la victoire. Peut-être une tasse de café ?

Speaser offre l'excitation d'une application de paris mais a éliminé ses inconvénients.

« Beaucoup de gens ne peuvent ou ne veulent pas parier de l'argent », a déclaré Fanny Drape, avant de poursuivre : « Et il y a des pays où les paris traditionnels sont illégaux, ce sera une alternative amusante pour eux ».

Fonctionnement

Avant un match, les utilisateurs essaient de prédire le résultat, défient leurs adversaires et décident de l'enjeu, le cas échéant. Les résultats sont soumis à ce que l'on appelle des taux de réussite, afin que les utilisateurs puissent les comparer à la liste des meilleurs scores ou au mur de renommée de l'application. Les taux de réussite sont basés sur les résultats de tous vos défis et peuvent être améliorés au fil du temps.

Tout en suivant le match, les utilisateurs peuvent utiliser l'application pour discuter avec des amis, consulter les dernières actualités et également obtenir un aperçu des scores, des graphiques et des statistiques en direct. Tout cela avec une seule application.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077505/Speaser_Logo.jpg

Pour tout complément d'information :

Per Drape, PDG

speaser@speaser.com

https://speaser.com

+46-70-755-14-14

