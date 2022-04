Lancement de Veeva Vault CTMS chez Bristol Myers Squibb pour simplifier les processus d'essais cliniques à l'échelle mondiale

En réunissant Bristol Myers Squibb et Celgene sur un seul système de gestion des essais cliniques, la société met en service Vault CTMS en un temps record

La modernisation permet de rationaliser la gestion des essais pour accélérer la mise à disposition des médicaments aux patients

BARCELONE, Espagne, 22 avril 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que Bristol Myers Squibb a mis en place Veeva Vault CTMS au niveau mondial pour gérer les essais de bout en bout. Le nouveau CTMS a remplacé un CTMS patrimonial de Celgene et un CTMS patrimonial de Bristol Myers Squibb, et il est étroitement intégré aux applications eTMF et Study Startup de Veeva. La durée totale de la mise en œuvre a été de moins de 20 mois.

En lançant la solution de gestion et de suivi des essais de Veeva à l'échelle de l'entreprise, Bristol Myers Squibb a mis en place des processus d'essais unifiés, agiles et simples visant à rendre les essais cliniques plus rapides et plus efficaces.

« Nous sommes ravis de développer notre partenariat de longue date avec Veeva dans le domaine de la R&D », a déclaré Greg Meyers, directeur numérique et technologique de Bristol Myers Squibb. « L'engagement continu de VEEVA en faveur de la réussite des clients et de l'innovation produit nous aide à accélérer le développement et la fourniture de médicaments aux patients dans le monde entier. »

« Bristol Myers Squibb est l'un de nos partenaires les plus agiles et les plus avant-gardistes », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « La fusion de Bristol Myers Squibb et de Celgene a été le plus grand projet d'intégration informatique de l'histoire de l'industrie pharmaceutique et le fait d'avoir réalisé une seule mise en œuvre de CTMS en vingt mois est vraiment remarquable. Nous sommes très fiers de franchir cette étape ensemble. »

« Veeva Vault CTMS permet aux clients de bénéficier de fonctionnalités avancées qui peuvent simplifier l'exécution des essais à grande échelle », a déclaré Henry Galio, vice-président de Veeva Vault CTMS. « Merci à l'équipe de Bristol Myers Squibb pour son incroyable partenariat sur cette mise en œuvre très importante et complexe de CTMS. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-K pour la période se terminant le 31 janvier 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur notre activité se trouve aux pages 13 et 14), et dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, auxquels vous pouvez accéder sur sec.gov .

