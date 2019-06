Lancement des fonds Thornburg sur la plate-forme Allfunds

- Une série de huit fonds OPCVM (organisme de placements collectif en valeurs mobilières) de Thornburg est disponible sur le plus grand réseau de distribution de fonds institutionnels au monde et la principale plate-forme européenne

- Thornburg étend également sa portée à cinq autres pays européens

SANTA FE, Nouveau-Mexique, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- Thornburg Investment Management (« Thornburg »), une société d'investissement internationale qui gère 44 milliards de dollars1 en actifs, a le plaisir d'annoncer que sa gamme de fonds OPCVM basée en Irlande a été ajoutée à la plate-forme Allfunds, le plus grand réseau de distribution de fonds institutionnels au monde et la plus grande plate-forme européenne.

Thornburg a également élargi son réseau de distribution mondial en Europe. Déjà disponible aux investisseurs en Irlande, en Suisse et au Royaume-Uni, la gamme de huit fonds OPCVM de Thornburg est désormais accessible aux investisseurs du Danemark, de Finlande, d'Italie, des Pays-Bas et de Norvège.

« La plus grande disponibilité de nos solutions mondiales d'investissement en actions, en titres à revenu fixe, en actifs multiples et en actifs alternatifs, en particulier en Europe, représente une étape importante de notre objectif consistant à rendre les stratégies d'investissement de Thornburg plus accessibles aux investisseurs. », a déclaré Carter Sims, responsable mondial de la distribution chez Thornburg, « Nous sommes ravis de nous associer à Allfunds pour offrir nos fonds OPCVM extrêmement actifs et indépendants vis-à-vis des références aux investisseurs intermédiaires et institutionnels du monde entier. »

La gamme de fonds OPCVM de Thornburg disponible via Allfunds inclut :

Le Thornburg Investment Income Builder Fund, un portefeuille à vocation mondiale dont l'objectif est d'offrir un flux de revenu attrayant et croissant, avec une appréciation du capital, au fil du temps. Mélange dynamique d'actions et d'obligations productrices de dividendes de quasiment tous types, ce fonds est globalement flexible dans la poursuite de ses objectifs.

Le Thornburg Global Opportunities Fund, un portefeuille d'actions flexible et ciblé composé de participations sélectionnées de manière ascendante au moyen d'un cadre discipliné axé sur la valeur.

Le Thornburg Global Quality Dividend Fund, un portefeuille ciblé, avec une approche ascendante et axé sur la valeur, composé d'actions productrices de dividendes du monde entier, visant un rendement de dividende attrayant.

Le Thornburg International Equity Fund, un portefeuille ciblé et diversifié composé de sociétés de premier plan, principalement de grandes capitalisations internationales, sélectionnées au moyen d'un processus fondamentalement axé sur la valorisation avec une approche ascendante.

Le Thornburg Developing World Fund, une approche équilibrée d'investissement dans les marchés émergents, reposant sur un portefeuille concentré de sociétés de pointe présentant des évaluations attrayantes, sélectionnées pour gérer le risque tout en recherchant un rendement différencié.

Le Thornburg Limited Term Income Fund, un portefeuille de base d'obligations flexibles de haute qualité libellées en dollars américains et gérées activement.

Le Thornburg Strategic Income Fund, un fonds mondial axé sur les revenus doté d'un mandat flexible, qui vise à offrir un rendement attrayant et durable. Le portefeuille investit dans une combinaison de titres générant un revenu, l'accent étant mis sur les titres à revenu fixe à rendement élevé.

Le Thornburg Long/Short Equity Fund, un fonds américain d'actions à long/court terme qui combine les principes de la croissance et de la valeur d'investissements dans l'objectif de produire une plus-value du capital à long terme.

À propos de Allfunds

Le groupe Allfunds offre des solutions de fonds intégrées (opérationnel, analyse et information). Créé en 2000, Allfunds administre actuellement plus de 370 milliards d'euros d'actifs et propose plus de 77 000 fonds issus de 1 475 gestionnaires de fonds. Allfunds est présent au Luxembourg, en Suisse au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, aux EAU, à Singapour, au Chili, en Colombie et au Brésil. Il a plus de 625 clients institutionnels, parmi lesquels des grandes banques commerciales, des banques privées, des sociétés d'assurances, des gestionnaires de fonds, des courtiers internationaux et des sociétés spécialisées dans 45 pays différents.

A propos de Thornburg

Thornburg Investment Management est une société d'investissement mondiale privée qui propose une gamme de solutions multistratégies aux institutions et aux conseillers financiers. Chef de file reconnu dans les placements en titres à revenu fixe, en capitaux propres et en investissements alternatifs, la société gère au 31 mars 2019 44 milliards de dollars américains pour des fonds communs de placement, des comptes institutionnels, des comptes séparés pour les investisseurs fortunés et des fonds OPCVM pour les investisseurs non américains. Thornburg fut créée en 1982 et son siège est situé à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique.

Chez Thornburg, nous pensons que les investissements sans contraintes permettent d'obtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Notre culture est celle de la collaboration et nos solutions de placement sont très actives, très convaincantes, et indépendantes vis-à-vis des références. La recherche de valeur pour nos clients dépend non seulement de ce que nous faisons, mais de comment nous le faisons ; c'est-à-dire, comment nous pensons, comment nous investissons et comment nous nous organisons.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.thornburg.com.

Contact

Chris Elsmark

Directeur général – Responsable de la distribution pour la région EMEA

Thornburg Investment Management Limited

Tél. : +44 (0) 20 7887 62 79

Courriel : chris.elsmark@thornburg.com

Contact presse

Michael Corrao

Directeur des communications mondiales

Thornburg Investment Management

Tél. : +1 (505) 467-5345

Courriel : mcorrao@thornburg.com

Informations importantes sur les OPCVM

Le Fonds est offert uniquement aux investisseurs non américains selon les conditions énoncées dans le présent prospectus. Le prospectus contient des informations importantes sur le Fonds et doit être lu attentivement avant tout investissement. Une copie du prospectus complet et du DICI du Fonds peut être obtenue dans la section formulaires et documentation de ce site Web ou en contactant l'agent payeur local par l'intermédiaire de l'agent de transfert du fonds, State Street Fund Services (Ireland) Limited.

Les investissements comportent des risques, y compris une éventuelle perte de capital. Des risques supplémentaires peuvent être associés aux investissements sur les marchés émergents, notamment les fluctuations de devises, l'illiquidité, la volatilité et les risques politiques et économiques. Les investissements dans des sociétés à petite et à moyenne capitalisation peuvent accroître le risque de fluctuations plus importantes des prix. Les portefeuilles investissant dans des obligations comportent les mêmes risques de taux d'intérêt, d'inflation et de crédit que les obligations sous-jacentes. La valeur des obligations fluctuera en fonction des variations de taux d'intérêt et diminuera lorsque les taux augmenteront. Cet effet est plus prononcé pour les obligations à long terme. Contrairement aux obligations, les fonds obligataires ont des frais et des dépenses courants. Les investissements dans des titres adossés à des créances hypothécaires peuvent supporter un risque supplémentaire. Les investissements dans des obligations moins bien notées et non notées peuvent être plus sensibles aux défauts de paiement, aux déclassements et à la volatilité des marchés ; ces investissements peuvent également être moins liquides que des obligations mieux notées. Les investissements en produits dérivés sont soumis aux risques associés aux titres ou aux autres actifs sous-jacents à la masse de titres, y compris l'illiquidité et la difficulté d'évaluation. Une position courte synthétique perdra de la valeur à mesure que le prix du titre augmente. Théoriquement, les pertes sur une position courte synthétique peuvent être illimitées. Les investissements dans le Fonds ne sont pas des dépôts bancaisres et ne sont ni assurés, ni garantis par une banque ou une autre entité.

Les données de performance présentées représentent les rendements passés et ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du capital fluctueront. Par conséquent, une fois vendues, les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures à celles qui sont citées. Pour connaître les données de performance actuelles jusqu'à la fin du mois, veuillez consulter le site http://www.thornburgglobal.com.

Distributeur : Thornburg Investment Management, Inc. (+1.855.732.9301) ; Administrateur : State Street Fund Services (Ireland) Limited, ThornburgTA@statestreet.com.

Informations importantes pour les investisseurs britanniques

Cette communication, ainsi que tout investissement ou service auquel cette publication pourrait se rapporter, ne constitue ni une offre ni une sollicitation à investir dans le Fonds. Elle est exclusivement dirigée aux personnes qui sont des clients professionnels ou des contreparties éligibles tenues de se conformer aux règles de la Financial Conduct Authority (FCA). Toute autre personne ne doit pas agir sur la base de ses renseignements ni s'appuyer sur celles-ci. Cette communication n'est pas destinée à être utilisée par une personne ou une entité dans un pays ou une juridiction où une telle divulgation ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.

Au Royaume-Uni, cette communication est émise par Thornburg Investment Management Ltd. (« TIM Ltd. ») et est approuvée par Robert Quinn Advisory LLP, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (« FCA »). TIM Ltd. est un représentant désigné de Robert Quinn Advisory LLP.

Le Fonds est un compartiment de Thornburg Global Investment plc, une société d'investissement à capital variable de type parapluie à responsabilité séparée entre compartiments, accréditée par la Banque centrale d'Irlande (CBI) le 25 novembre 2011 en tant que société d'investissement au sens de la réglementation OPCVM. L'autorisation de la Société par la CBI ne constitue en aucun cas un aval ou une garantie de la Société de la part de la CBI, et la CBI n'est pas responsable du contenu du Prospectus ou du DICI.

Cette publication constitue une promotion financière au sens de la Loi de 2000 sur les marchés et services financiers (la « Loi ») et du manuel des règles et des orientations publié de temps à autre par la FCA (les « Règles de la FCA »). TIM Ltd. ne fournit aucun conseil en investissement aux personnes à qui cette publication est dirigée, ni reçoit ou émet des commandes de la part de ces dernières, ni exerce aucune autre activité avec ou pour ces personnes qui constituent « une société MIF (en anglais, MiFID) ou une société équivalente dans un pays tiers » selon les règles de la FCA.

1. Actifs sous gestion au 31 mars 2019

