Lancement des services de ACE Money Transfer en Australie

MANCHESTER, Angleterre, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer a lancé ses services mondiaux de transfert d'argent en Australie.

Offrant des services pratiques et inclusifs de transfert d'argent aux utilisateurs du monde entier, ACE Money Transfer met l'accent sur son expansion, l'innovation, la qualité exceptionnelle de l'expérience client exceptionnelle et la vitesse de commercialisation.

ACE Money Transfer a permis à 1,3 million de clients au Royaume-Uni et dans l'Union européenne d'envoyer ou de recevoir des fonds grâce à un réseau comptant plus de 100 pays et plus de 300 000 points de paiement. Désormais, l'entreprise a un nouvel objectif; celui de créer des services de paiement numérique à l'échelle mondiale et de servir les consommateurs australiens.

L'approche de ACE Money Transfer consiste à numériser les envois de fonds et à rendre les services de transfert pratiques et abordables, en particulier pour les travailleurs migrants en Australie. L'objectif est de proposer des transactions numériques qui entraînent des frais nuls ou minimes par rapport à l'envoi de fonds par des agents à des emplacements physiques, qui sont habituellement assujettis à des frais élevés.

« Il est important que les entreprises compatissent avec leurs clients. C'est ce qui a encouragé l'entreprise à se lancer dans le marché australien et à offrir des solutions rentables et pratiques qui conviennent aux besoins de transfert d'argent des clients », a déclaré M. Rashid Ashraf, PDG de ACE Money Transfer.

Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les consommateurs en Australie qui souhaitent envoyer leur argent durement gagné chez eux pour subvenir aux besoins de leur famille. Ils pourront en tout temps accéder aux services de ACE Money Transfer sur le site Web ou l'application mobile de l'entreprise et transférer des fonds avec leur carte de débit ou de crédit. Que les clients effectuent un transfert régulier ou non, ils peuvent obtenir des unités de temps de communication, envoyer des fonds vers des portefeuilles mobiles et payer des factures de leurs domiciles.

La priorité absolue de toute entreprise internationale de transfert de fonds est d'atteindre ses objectifs d'expansion plus rapidement. Cela fait plus de 15 ans que ACE Money Transfer a acquis bâti sa réputation en servant ses clients au Royaume-Uni et en Europe. Pour l'entreprise, offrir ses services sur un autre continent est la suite logique pour mettre en avant ses ambitions.

ACE Money Transfer (nom enregistré « Aftab Currency Exchange Limited ») est une institution financière renommée basée à Manchester qui est spécialisée dans les paiements transfrontaliers et qui fournit des services de transfert d'argent en ligne et sur application. Pour lancer ses services en Australie, l'entreprise a acquis une société australienne portant le numéro d'enregistrement 626577268 (ACN, Australian Company Number) : ACE Money Transfer PTY LTD. La filiale australienne est dûment agréée et enregistrée auprès de l'AUSTRAC (l'autorité de réglementation financière en Australie) et son siège social se situe au 30 Freemont Circuit, Truganina, Vic, 3029, en Australie.

