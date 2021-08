Lancement du concours « Who Wants to be a Dirty Finance Billionaire » promouvant les revenus passifs et la technologie novatrice Blockchain NFT

LONDRES, 6 août 2021 /PRNewswire/ -- Dirty Finance, une cryptomonnaie NSFW constituée en avril 2021, a annoncé la tenue de son concours « Who Wants to be a Dirty Finance Billionaire », en soutien du lancement de la technologie de staking et de farming de Dirty Finance.

Le concours est mis en évidence dans une campagne d'affichage nocturne à Times Square dans la ville de New York proclamant « Le mot secret est... DirtyFinance.com ».

Pour savoir comment participer au concours, il suffit de se reporter au site officiel du concours « Safe For Work » : DirtyFinance.com.

Le concours réservé aux personnes de 18 ans au moins commence le vendredi 6 août 2021 et se termine le mercredi 18 août à 23 h 59 (UTC).

Les prix comprennent le grand prix de 1 milliard de jetons Dirty, d'une valeur totale d'environ 1 250 dollars américains, sur la base du prix sur CoinMarketCap.com au moment de la publication, y compris l'accès à un forum de discussion sur Telegram pour milliardaires VIP de Dirty Finance, et une réunion en ligne avec Dirty Finance NFT et le modèle de Maxim, Arielle Raycene.

Dix gagnants chanceux recevront 100 millions de jetons Dirty de la crypto-monnaie, et tous les gagnants reçoivent des jetons NFT Dirty à collectionner et d'une édition rare et limitée.

Les gagnants seront sélectionnés au hasard à l'aide d'un logiciel tiers, et les participants peuvent remporter plus de 100 chances de gagner en accomplissant des tâches en ligne sur le fonctionnement de l'écosystème Dirty Finance, apprendre à miser des jetons Dirty et promouvoir le lancement et le concours.

Dans le cadre d'un projet d'écosystème de financement Dirty Finance, les farmers et les stakers pourront utiliser leurs bénéfices pour acheter des jetons NFT rares et à collectionner, et dans un proche avenir, pour jouer à des jeux de hasard en ligne et faire des achats dans le monde réel.

« Nous utilisons le concept du TVN de manière artistique, mais nous donnons également au NFT les moyens d'innover, par exemple au sein d'un casino en ligne que nous sommes en train de développer, que nous espérons rentabiliser. Nous espérons également offrir de la valeur à nos détenteurs de jetons », a indiqué Billy Wizz, fondateur de Dirty Finance.

Selon https://www.statista.com, l'activité de jeu en ligne devrait presque doubler, passant de 58,9 milliards de dollars américains en 2019 à 92,9 milliards de dollars prévus en 2023. Parallèlement à la tokenomique déflationniste actuelle de Dirty Finance, l'attention particulière portée aux opportunités de retour sur investissement, telles que le casino en ligne proposé, vise à tirer pleinement parti des avantages des contrats intelligents, et de la finance et de la technologie blockchain dans le divertissement.

Plus d'informations sont disponibles sur le blog Dirty Finance Medium.com blog, et une assistance en direct multilingue 24 h/24 et 7 j/7 est disponible sur le forum de discussion officiel de Dirty Finance sur Telegram, où les développeurs et les administrateurs peuvent répondre directement aux questions.

