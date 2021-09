Lancement du groupe Eviosys, fournisseur d'emballages novateurs et responsables

La société est née suite à l'acquisition par KPS Capital Partners des activités d'emballages alimentaires et grande consommation de la région EMEA de Crown Holdings Inc.



- L'entreprise d'emballage d'envergure mondiale Eviosys a été créée pour offrir à ses clients des solutions d'emballage éco-responsables et innovantes.



- Le groupe Eviosys, dont le nom dérive du mot grec signifiant « développement durable », s'appuiera sur 200 ans d'expertise en matière d'emballage pour renforcer sa position de leader du secteur et assurer sa croissance future.



- Fort de son expérience dans l'industrie de l'emballage, Tomás López dirigera la société en tant que nouveau directeur général.



- En qualité de nouveau propriétaire d'Eviosys, KPS Capital Partners, LP, société de capital-investissement de premier plan, apporte une solide expérience dans la croissance d'entreprises industrielles et manufacturières internationales depuis près de trois décennies.

ZUG, Suisse, 1er septembre 2021 /PRNewswire/ -- Eviosys, un des leaders de l'industrie de l'emballage métallique dont l'innovation et le développement durable sont au cœur des préoccupations, se lance aujourd'hui en tant que société indépendante nouvellement constituée. L'entreprise est le plus grand fabricant européen d'emballages alimentaires en acier et en aluminium, avec des centaines de clients mondiaux et régionaux du secteur alimentaire et des produits de grande consommation.

Eviosys se concentrera sur des solutions d'emballage uniques et novatrices en misant notamment sur l'innovation, la recherche et le développement. L'environnement est au cœur d'Eviosys, dont le portefeuille produits est centré sur des substrats métalliques 100 % recyclables. La société entend s'affirmer comme champion de l'évolution en faveur d'emballages véritablement responsables, en développant pour ses clients des solutions qui les aident à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable tout en protégeant la planète, les individus et le collectif.

Eviosys, qui dispose de sept studios de conception et de trois laboratoires en Europe, continuera à se développer dans le domaine de l'emballage en proposant des alternatives innovantes pour aider ses clients à se démarquer de la concurrence et à exploiter les opportunités de croissance.

Avec 6 300 employés répartis sur 44 sites de production dans 17 pays d'Europe, du Moyen- Orient et d'Afrique (EMEA), Eviosys possède la plus grande empreinte industrielle de la région. Grâce à ses sites de fabrication stratégiquement situés, Eviosys poursuivra son engagement en faveur d'une qualité irréprochable, de la préservation des produits et de la promotion de la réputation des marques locales et internationales dans plus de 100 pays dans le monde.

Fort de son expérience de plusieurs décennies dans l'industrie de l'emballage, Tomás López dirigera la société en tant que nouveau directeur général. M. Lopez était auparavant PDG de Mivisa avant son acquisition par Crown Holdings en 2014.

Tomás López, directeur-général a déclaré : « C'est un moment incroyablement excitant pour l'industrie de l'emballage. Eviosys combine 200 ans d'expérience dans la préservation des produits et la promotion des marques, avec une orientation future vers l'innovation et la préservation de la planète. Grâce à la forte présence de l'entreprise dans la région EMEA, le lancement d'Eviosys représente un véritable changement de cap pour l'ensemble de l'industrie, qui débouchera sur des produits novateurs et durables pour tous. »

Olivier Aubry, SVP Commercial et Marketing a ajouté : « En mettant l'accent sur l'innovation et le développement durable , Eviosys fera un pas en avant vers des produits adaptés à nos clients, aux consommateurs finaux et à la planète. Cela signifie des concepts intelligents et une qualité sans compromis, avec l'environnement au cœur même de l'ensemble de notre démarche. »

A propos de Eviosys

Basé à Zug, en Suisse, Eviosys est un fournisseur mondial de premier plan d'emballages métalliques, produisant des conserves et des couvercles alimentaires, des aérosols, des capsules en métal et des emballages promotionnels pour préserver les produits de centaines de marques de grande consommation.

Eviosys possède la plus grande empreinte industrielle de la région, avec 6 300 employés répartis dans 44 sites de production dans 17 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA). En 2020, elle a généré 1,9 milliard d'euros de revenus. Eviosys est une société du portefeuille de KPS Capital Partners, LP.

A propos de KPS Capital Partners

KPS, par le biais de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement avec plus de 12,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2021). Depuis près de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé à la valorisation d'entreprises manufacturières et industrielles dans un large éventail d'industries, incluant les ressources et matériaux de base, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et l'industrie.

KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille.

Les sociétés du portefeuille des Fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel global d'environ 13,5 milliards de dollars, exploitent 156 sites de production dans 23 pays et emploient environ 40 000 personnes, directement ou par le biais de coentreprises, dans le monde entier (au 31 mars 2021, pro forma pour les acquisitions récentes). La stratégie d'investissement et les sociétés du portefeuille de KPS sont décrites en détails sur www.kpsfund.com.

