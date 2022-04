Lancement du nouveau modèle de GWM PICKUP sur le marché chinois

En fait, GWM a lancé le modèle GWM POER et ses sous-séries, qui ont tous remporté l'adhésion des conducteurs. Entre tous, Jingangpao (pour le marché chinois) est le modèle le plus réussi. Lors du lancement, une démonstration globale a permis d'en présenter les fonctions pratiques et les avantages associés.

En tant que nouvelle génération de PICKUP, Jingangpao (pour le marché chinois) domine désormais les tendances du marché à bien des égards. Le design extérieur, l'espace et la configuration ont tous été améliorés et modernisés.

Avec un contour simple mais lisse et une bonne intégration de lignes droites et de courbes, ce modèle est associé à un sens aigu du design. En plus des éléments classiques de GWM POER, la partie avant de Jingangpao (pour le marché chinois) est dotée d'une grille en nid d'abeille de grande taille, ce qui donne au modèle un fort impact visuel. La couleur joue également un rôle, le 'bleu de rêve' de ce modèle reflétant sa vitalité et son 'look branché'.

Très spacieux, il est apprécié de ces utilisateurs pour sa commodité. Par exemple, son coffre peut assurer un transport efficace et pratique en cas de déménagement, pour faire du camping ou livrer des étagères de taille moyenne ou grande.

Même complètement chargé, Jingangpao (pour le marché chinois) peut encore faire valoir de bonnes performances de conduite. Ce modèle peut compter sur la combinaison de puissance mature du moteur 2.0T et la transmission manuelle à 6 vitesses. Il peut ainsi gérer facilement différentes conditions routières telles que les pentes ascendantes et les dépressions. Les excellentes performances en matière de puissance peuvent permettre aux conducteurs de vivre une expérience de conduite exceptionnelle.

En termes de configuration, Jingangpao (pour le marché chinois) recourt à des technologies intelligentes, notamment le stationnement automatique, la climatisation automatique, le démarrage sans clé et le régulateur de vitesse. Lorsque les conducteurs conduisent sur de longues distances, ils peuvent essayer de relâcher la pédale d'accélérateur en cas de bonnes conditions routières, après avoir réglé la vitesse. Le véhicule continuera alors de rouler automatiquement à une vitesse sans risque.

Le lancement de Jingangpao (pour le marché chinois) aidera à changer l'image précédente des pickups, les transformant en camions normaux transportant du fret. La mission de GWM PICKUP qui consiste à « rendre les pickups populaires dans le monde » est ainsi remplie.

Jingangpao (pour le marché chinois) devrait être lancé cette année dans de nombreux marchés tels que l'Arabie saoudite et le Chili. Ce modèle deviendra bientôt plus populaire sur le marché mondial.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1782516/GWM.jpg

SOURCE GWM