Lancement du nouveau Taycan Cross Turismo : Porsche s'aventure sur les routes de l'extrême

Le drone suit le Taycan Cross Turismo sur deux circuits au tracé identique, dans les dunes de Liwa (Émirats arabes unis), puis sur les étendues glacées au nord du cercle polaire arctique, à Levi (Finlande). Intitulé Drive2Extremes, le clip met à l'épreuve la puissance de la sportive polyvalente dans deux univers aux antipodes. Derrière la caméra, Johnny Schaer entraîne les spectateurs dans une incroyable épopée visuelle grâce au pilotage en immersion. Plus connu sous son nom d'artiste, Johnny FPV, il compte parmi les meilleurs pilotes de drone au monde.

Expériences de conduite extrêmes, parcours exigeants, paysages à couper le souffle, performances de pilotage hors pair : le clip témoigne de l'esprit d'aventure du Taycan Cross Turismo, premier Cross Utility Vehicle (CUV) 100 % électrique au monde.

La réussite de ce projet repose avant tout sur une équipe de jeunes talents créatifs : Johnny Schaer, pilote de drone de renom, Nicholas Schrunk, réalisateur récompensé par un Emmy Award, et Jukka Honkavuori, pilote automobile professionnel et instructeur Porsche, ont œuvré de concert dans le froid mordant de Levi et la chaleur brûlante de Liwa.

Manfred Braeunl, Chief Executive Officer de Porsche Middle East and Africa FZE, se félicite de la sortie de la vidéo dans laquelle le nouveau Taycan Cross Turismo tient le rôle vedette : « Ce modèle novateur, authentiquement Porsche, qui se distingue par son esprit d'aventure, s'adresse à une clientèle au mode de vie dynamique. Avec ce film, nous entendons mettre en exergue la polyvalence et la durabilité du tout nouveau Taycan Cross Turismo, une sportive destinée à une clientèle ambitieuse, créative, au goût assuré. »

Markus Peter, Directeur du marketing de Porsche Middle East and Africa FZE, ajoute : « Nous nous sommes associés à des créateurs de contenus innovants pour dévoiler la voiture sous un nouveau jour. Ainsi, nous suscitons la curiosité du public et augmentons la visibilité de nos modèles électriques. »

Le Taycan Cross Turismo combine des qualités tout-terrain, un niveau de performance élevé, un confort d'utilisation au quotidien typique de Porsche et un design novateur. Le nouveau modèle se distingue des autres sportives électriques par sa remarquable polyvalence. Trois versions du Taycan Cross Turismo sont aujourd'hui disponibles. La batterie Performance Plus, dotée d'une capacité totale de 93,4 kWh pour une autonomie de 456 km, est fournie de série sur les trois modèles disponibles.

Le Taycan 4 Cross Turismo délivre une puissance pouvant atteindre 350 kW (476 ch) en mode overboost. Il abat le 0 à 100 km/h en 5,1 s et affiche une vitesse de pointe de 220 km/h. La gamme est complétée par le Taycan 4S Cross Turismo et par le modèle Turbo, le plus puissant des trois déclinaisons. La version Turbo délivre jusqu'à 500 kW (680 ch), abat le 0 à 100 km/h en 3,3 s et affiche une vitesse de pointe de 250 km/h.

À l'instar de la gamme berline sportive du Taycan, les nouveaux modèles sont dotés d'une architecture 800 V et d'une boîte à deux rapports sur le train arrière. La puissance de récupération maximale est de 275 kW.

En outre, la nouvelle gamme Cross Turismo offre une hauteur sous pavillon accrue à l'arrière et un coffre doté d'un volume de rangement supérieur à 1 200 l facilement accessible grâce à son hayon grand format. Le nouveau châssis, avec sa transmission intégrale et sa suspension pneumatique adaptative de série, est réglable en hauteur.

Les éléments de design comprennent les enjoliveurs de passages de roues, les jupes personnalisées des boucliers avant et arrière, et les jupes latérales. Le pack Off-Road Design, proposé en option, accroît la garde au sol de 30 mm maximum en tout-terrain. Le mode tout-terrain « Gravel », fourni de série, permet à la voiture d'affronter des chaussées accidentées.

Selon Manfred Braeunl, le Taycan Cross Turismo complète à merveille la gamme des sportives électriques de la marque : « Nous constatons d'ores et déjà une forte demande pour le Taycan dans la région. Le Cross Turismo, qui se distingue par son esprit d'aventure et son caractère unique, devrait renforcer l'engouement pour la gamme Taycan. Avec l'arrivée de ce nouveau modèle, la marque franchit une étape supplémentaire en matière de mobilité durable. »

Le clip Drive2Extremes est disponible sur la chaîne YouTube de Porsche ainsi que sur la newsroom Porsche. Des scènes de tournage ainsi que des vidéos explicatives sortiront prochainement. Ces bonus plongeront les spectateurs dans les coulisses du tournage et proposeront une large palette de contenus inédits.

Porsche a noué un partenariat avec ALLCOT pour compenser les émissions de CO 2 générées pour la réalisation du clip Drive2Extremes. Développeur de projets en matière de développement durable, ALLCOT lutte activement contre le réchauffement climatique en aidant les entreprises et les organismes publics à réduire et à compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus et obtenir des vidéos et photographies d'illustration, rendez-vous sur la newsroom Porsche : newsroom.porsche.com.

De plus amples informations sur les prix de vente, les spécifications et la disponibilité des modèles sont disponibles auprès des Centres Porsche.

Les valeurs de consommation de carburant et d'émission de CO 2 sont mesurées conformément au nouveau protocole d'essai harmonisé WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Protocole d'essai harmonisé à l'échelle mondiale pour les voitures de tourisme). Les valeurs ainsi mesurées sont converties en données NEDC. Ces valeurs NEDC converties continuent à être publiées à ce jour.

Pour de plus amples informations sur les données officielles relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO 2 des véhicules de tourisme neufs, veuillez consulter les directives « Guidelines on fuel consumption, CO 2 emissions and power consumption of new passenger cars » (Directives relatives à la consommation de carburant, aux émissions de CO 2 et à la consommation électrique des véhicules de tourisme), disponibles gratuitement sur tous les points de vente et auprès de la société automobile allemande DAT.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CBRwF0LU3Ys

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1529753/Porsche_Logo.jpg

Related Links

https://www.porsche.com



SOURCE Porsche Middle East and Africa FZE