Lancement du projet Menarini Pills of Art Junior, des clips vidéo réalisés par les jeunes générations pour les enfants et les adolescents

Mot d'ordre : faire en sorte que les jeunes générations parlent d'art. Après le succès des Menarini Pills of Art, avec 18 millions de vues dans le monde, Menarini lance aujourd'hui la version « junior », dans laquelle de jeunes experts en art répondent aux questions, et aux curiosités parfois inattendues, que les enfants peuvent avoir sur les grandes œuvres de la Renaissance italienne. Une façon plus amusante de voir l'art que les grands maîtres eux-mêmes auraient approuvé.

FLORENCE, Italie, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- « Qui sont les personnes représentées dans la Primavera et pourquoi dansent-elles dans un verger au lieu d'une salle de bal ? » ou « Pourquoi la Méduse a-t-elle été peinte sur un bouclier ? » Ce ne sont là que quelques-unes des questions posées par les jeunes protagonistes de la série Pills of Art Junior, désormais en ligne en italien et en anglais sur la chaîne YouTube du groupe Menarini, qui vise à intéresser les jeunes générations à certains des chefs-d'œuvre intemporels du monde. Ces courts vidéoclips révèlent des anecdotes, des détails et des curiosités inédites sur certaines des œuvres d'art les plus célèbres, principalement de la Renaissance italienne, grâce à des questions simples et directes posées par des enfants et des adolescents à des experts en art (presque) aussi jeunes.

La Méduse du Caravage, la Primavera de Botticelli et la Madone de la Seggiola de Raphaël sont les premières Menarini Pills of Art Junior disponibles sur cette nouvelle chaîne, mais ces vidéos seront bientôt complétées, mois après mois, par d'autres courtes vidéos similaires, dans une nouvelle section, à côté des déjà très populaires Pilules d'art Menarini. Les pilules d'art Menarini sont de brefs clips vidéo, d'un peu plus d'une minute, qui ont remporté un succès incroyable auprès de 1 8 millions de vues dans huit langues différentes (italien, espagnol, portugais, français, allemand, russe, turc et chinois), suscitant l'intérêt d'un grand nombre de téléspectateurs et rapprochant les gens du monde de l'art.

« Le monde de l'art est fait de couleurs, d'histoires, de personnages fascinants qui, lorsqu'ils sont expliqués de manière plus « traditionnelle », en utilisant des termes et un langage moins connus, peuvent souvent sembler ennuyeux, en particulier pour les enfants », ont commenté Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du conseil d'administration de Menarini. « Avec les Menarini Pills of Art Junior, nous avons voulu voir l'art à travers les yeux des enfants et des adolescents, avec le même sens de la curiosité, comme s'ils étaient dans un voyage qui les emmène à la découverte d'un monde artistique différent, riche en couleurs de toutes les nuances, plein de légendes et d'amusements capables de nous faire tous remarquer des détails que nous, adultes, avons cessé de remarquer depuis longtemps. »

Les Menarini Pills of Art Junior ne représentent qu'une des étapes d'un long voyage qui a commencé il y a plus de 60 ans avec la première publication des monographies d'art Menarini, toujours publiées aujourd'hui. Le voyage s'est poursuivi avec de brèves vidéos, confirmant une fois de plus l'appréciation de longue date de Menarini pour l'art italien.

Regardez les Menarini Pills of Art Junior sur : https://bit.ly/3wESgYT et les Menarini Pills of Art sur : https://bit.ly/3mITs9b .

