Lancement du Sigma EVA de Penlon, un vaporisateur de desflurane

Le Dr Gabor Vereczkey, diplômé de l'académie européenne d'anesthésiologie, spécialiste en anesthésie et cardiologie, affirme que « le desflurane est un médicament important qui permet un contrôle plus précis de l'intensité de l'anesthésie et du réveil précoce que les autres agents. Il est particulièrement adapté à la chirurgie bariatrique et neurologique ».

Le vaporisateur Sigma EVA est beaucoup plus léger que les modèles concurrents vendus sur le marché et il est doté d'un système de remplissage amélioré. Facile à installer et à utiliser, il a un temps de préchauffage rapide et il est compatible avec les systèmes de montage Selectatec® et Drager Auto-Exclusion®. Tout ceci permet de l'installer sur la grande majorité des systèmes d'anesthésie. Il dispose également d'une batterie de secours de 30 minutes d'autonomie.

Cliff Kersey, responsable du développement de nouveaux produits chez Penlon Ltd, commente à ce sujet : « Le Sigma EVA est une véritable réussite grâce à l'alliance de technologies innovantes et d'une conception brevetée qui se traduit par un produit offrant une administration précise de l'agent anesthésique, même à de faibles débits ».

M. Sunil Khurana, PDG et directeur exécutif de BPL Medical Technologies - société mère de Penlon Ltd -, déclare pour sa part : « Nous sommes particulièrement heureux de présenter ce nouveau produit innovant qui sera disponible par le biais de nos réseaux de distribution mondiaux, notamment via un accord d'approvisionnement à long terme avec un groupe pharmaceutique mondial ».

Sigma EVA a été construit sur une plate-forme technologique de pointe qui a permis à Penlon d'obtenir des brevets au Royaume-Uni. Penlon a également déposé des demandes de brevets aux États-Unis et en Chine, qui sont en attente. La plate-forme technologique sera utilisée pour les futurs développements de produits.

Penlon Ltd conçoit, fabrique et distribue des vaporisateurs et des systèmes d'anesthésie depuis 75 ans et jouit d'une réputation bien méritée pour ses produits fiables et de grande qualité. Son succès a été récompensé par quatre prix « Queen's Awards for Enterprise ».

Penlon Ltd fait partie du portefeuille d'entreprises de BPL Medical Technologies et de Goldman Sachs.

