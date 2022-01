Lancement en douceur de l'infrastructure NFT de BSN aujourd'hui et lancement officiel avec 26 partenaires fondateurs prévu en mars

Le réseau BSN Decentralized Digital Certificate (DDC) est sur le point de devenir un lieu de prédilection en matière de déploiement de NFT en Chine

HONG KONG, 25 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Blockchain-based Service Network (BSN) a annoncé aujourd'hui que le réseau BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC) (ddc.bsnbase.com), une infrastructure dédiée à l'adoption de jetons non fongibles (NFT) en Chine, avait été lancé en douceur avec huit opérateurs de plate-forme ainsi que sept blockchains privées ouvertes, dont la plupart sont des blockchains publiques converties, notamment Ethereum, Cosmos / IRISnet, et EOS.

Pour se différencier des NFT utilisés en dehors de la Chine qui sont négociés sur les blockchains publiques avec des cryptomonnaies (interdites en Chine), ces NTF ont été renommés Decentralized Digital Certificate (DDC) par BSN.

« La technologie NFT/DDC est une certification numérique et une technologie de base de données distribuée qui peut être appliquée dans n'importe quel scénario où une preuve numérique est requise. Nous prévoyons que des milliards de DDC seront émis chaque année en Chine à l'avenir. Le plus grand marché pour les DDC réside dans la gestion des certificats et des comptes pour tous les types d'entreprises », a déclaré Yifan He, PDG de Red Date Technology et directeur exécutif de la BSN Development Association.

En Chine, le réseau BSN-DDC offre l'environnement le plus diversifié, transparent, crédible et fiable afin que les plateformes commerciales liées au DDC disposent d'un guichet unique afin de frapper et de gérer leurs DCC. Les frais de gaz sont payés en monnaie fiduciaire via les portails BSN-DDC, et les coûts de frappe les plus bas peuvent être de 0,05 yuan (0,7 centime de dollar américain) seulement, ce qui est considérablement inférieur à ceux des blockchains publiques.

Pour assurer la décentralisation, la transparence, l'authenticité et le fonctionnement stable à long terme du réseau BSN-DDC, ses nœuds seront exploités conjointement par de multiples organisations.

Le réseau BSN-DDC a intégré dix blockchains privées ouvertes au sein desquelles tous les DDC officiels seront frappés et stockés conformément à la réglementation chinoise. Les blockchains privées ouvertes basées sur Ethereum, COSMOS/IRISnet, Corda, EOS et FISCO BCOS sont en activité. Les services cross-chain seront activés parmi l'ensemble des blockchains privées ouvertes sur le réseau BSN-DDC, ainsi que les transferts unidirectionnels de celles-ci vers le mainnet Ethereum et d'autres blockchains publiques.

Les partenaires de la plateforme annoncés aujourd'hui sont notamment Rong Bao Zhai Auction, EY Blockchain, Sumavison, Baiwang, Digital Art Fair Asia, et Hainan International Culture and Artworks Exchange Center. BSN annoncera le nom des 26 partenaires fondateurs, divulguera les prochaines feuilles de route et décrira la structure de gouvernance du réseau lors de la cérémonie officielle de lancement et de la conférence de presse qui aura lieu fin mars à Nanjing, en Chine.

