Lancement en Europe de la nouvelle famille PHNIX de pompes à chaleur à inverseur pour piscines R32

PHNIX est depuis toujours déterminée à innover dans la technologie des pompes à chaleur, apportant un solide soutien aux partenaires commerciaux européens par l'itération rapide du développement de nouveaux produits. M. Howard, le superviseur international des ventes de PHNIX en charge des produits pour les piscines, a déclaré qu'au cours des deux dernières années, les pompes à chaleur à inverseur de la série PHNIX Turbo, très populaires auprès des utilisateurs européens, ont atteint une efficacité élevée avec un COP de 20, certifié par l'organisme TUV Rheinland. Il a ajouté que la nouvelle série de pompes à chaleur à inverseur pour piscines R32 récemment lancée en Europe est la première à recevoir la certification CE en Chine.

À propos des pompes à chaleur à inverseur pour piscines R32 de PHNIX

Certification CE : la pompe à chaleur à inverseur pour piscines de la série R32 de PHNIX est certifiée CE. Cette certification atteste que la pompe à chaleur de la série R32 fonctionne de manière sûre et fiable.

Écran tactile couleur intelligent : contrairement aux pompes à chaleur à inverseur pour piscines normales, l'écran LCD de 5 pouces à commande filaire de la pompe à chaleur à inverseur de la série R32 de PHNIX dispose de nombreuses fonctions puissantes, telles que l'affichage de la température de l'eau et de la consommation électrique, un minuteur simple d'utilisation, un mode silencieux en une touche et un minuteur pour le mode silencieux. Il dispose de plusieurs modes de contrôle et est facile à utiliser, permettant sans aucun doute d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Contrôle par le biais de l'application WiFi intelligente : grâce à l'application intelligente de PHNIX, les utilisateurs peuvent facilement contrôler la pompe à chaleur, où qu'ils se trouvent et à tout moment. L'application PHNIX est puissante et facile à utiliser, et offre aux utilisateurs une expérience unique.

À propos de PHNIX

PHNIX, un important fabricant de pompes à chaleur en Chine, est spécialisé dans la R&D et la production de produits de pompes à chaleur et de solutions d'économie d'énergie. Près de 50 % des produits PHNIX sont exportés vers l'Europe, l'Amérique du Nord et d'autres marchés internationaux. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, veuillez visiter le site www.phnix-e.com.

