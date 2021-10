Lancement en novembre de la Ligue de rugby professionnel axée sur l'égalité

Le président de la Fédération portugaise de rugby, M. Carlos Amado da Silva, est heureux d'accueillir le Rugby Tens Championship : « L'équipe du Portugal de rugby à XV est fière d'être associée au Rugby Tens Championship et de le soutenir. Célébrant son coup d'envoi, le Rugby Tens Championship a le potentiel de devenir l'un des meilleurs tournois mondiaux pour les joueurs de rugby à dix du monde entier. Cet événement international sera important pour le développement des jeunes et des joueurs prometteurs, favorisant les échanges entre les équipes de diverses cultures et mettant en valeur leurs meilleures compétences en rugby. Le Portugal et la ville de Lisbonne accueilleront tous les participants à bras ouverts. »

« Le R10C est un concept passionnant dans le sport. Axé sur l'égalité entre hommes et femmes à différents niveaux, y compris dans la structure de rémunération, il représente un parcours de développement unique pour les garçons et les filles, et il crée des opportunités pour une concurrence diversifiée avec les joueurs de pays tels que la Nouvelle-Zélande, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, le Kenya, le Portugal, la Suède, l'Afrique du Sud et plus encore », a déclaré Willem Strauss, cofondateur du R10C et président des Blue Bulls, l'équipe sud-africaine de rugby à XV.

L'événement présente différentes équipes : les Balkans Honey Badgers, les Cape Town Wild Dogs, les San Clemente Rhinos et les Serengeti Elephants, chaque groupe étant constitué d'hommes, de femmes, et de garçons et de filles de l'académie.

L'événement au Portugal verra les 8 équipes professionnelles apporter certains des meilleurs talents actuels du rugby à 7, 10 et 15, véritables espoirs de ce sport à travers le monde. Chaque équipe disputera trois matchs de poule avant de se qualifier pour les phases de qualification et de s'affronter pour la Coupe du tournoi. Les équipes concourent pour le titre de championnat en gagnant des points en fonction des performances des hommes, des femmes, et des garçons et filles de l'académie.

« En mettant en valeur la division de l'académie pour les équipes de garçons et filles affiliées aux équipes professionnelles, le R10C crée des liens solides entre les jeunes et le jeu professionnel, évangélisant le sport dans de nouvelles communautés et célébrant le rugby et ses valeurs dans une atmosphère de festivités », a commenté Andreea Trufasu, co-fondateur de R10C.

Le R10C se développera et inclura 3 événements en 2022. Il comptera 5 événements d'ici 2024. Le R10C a déjà reçu des propositions pour accueillir des manifestations au Portugal, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, en Namibie, au Brésil et dans les îles du Pacifique. La série s'étendra à 8 équipes d'ici 2023.

Vidéo de présentation de l'événement à Lisbonne

www.rugbytens.com

Contact :

[email protected]

(949) 391-4005

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1653402/Rugby_Tens_Championship.jpg

Related Links

rugbytens.com



SOURCE Rugby Tens Championship