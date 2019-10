Lancement international de l'application ludo-éducative Mazaam qui s'appuie sur les plus récentes avancées scientifiques en pédagogie

La musique classique au service du développement de l'enfant

MONTRÉAL, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Analekta, la plus grande maison de disques de musique classique au Canada, lance l'application mobile ludo-éducative Mazaam sur les marchés internationaux. Destiné aux jeunes de 4 à 6 ans, Mazaam est un jeu qui accompagne le développement cognitif et social des enfants à l'aide de la musique classique.

La série de jeux proposée dans Mazaam a été conçue pour affiner la perception auditive, améliorer l'attention, le raisonnement logique, la pensée abstraite et stimuler la mémoire auditive. L'ensemble des actions dans l'application Mazaam a pour but de répondre aux objectifs visés : stimuler l'intérêt des enfants pour la musique tout en soutenant leur développement.

Le dévoilement international de Mazaam fait suite à l'excellente réception de l'application sur le marché canadien. « Nous voulions valider l'expérience de jeux et la forte valeur éducative de l'application afin de nous assurer qu'elle serait adoptée par les enfants, parents et enseignants avant de la lancer sur le marché international » dit François Mario Labbé, président et fondateur d'Analekta et de Mazaam Interactive.

L'application est maintenant reconnue et certifiée par le réputé site Anglais Educational App Store (https://www.educationalappstore.com/) et se voit attribuer une note moyenne de 4.7/5 sur l'App Store d'Apple.

Unique en son genre, l'application Mazaam s'appuie sur les fondements de la recherche et les travaux de la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages de l'Université Laval, dirigée par le professeur Jonathan Bolduc. Celui-ci affirme: « Sur le plan éducatif, rien n'a été laissé au hasard. L'application accompagne le développement musical des tout-petits en leur proposant des défis adaptés à leur âge. »

« Il n'y a aucune musique synthétique dans Mazaam, que de véritables enregistrements. C'est une expérience musicale complète et bénéfique pour initier les enfants à la musique. Mazaam, c'est un cadeau pour la vie » a commenté la violoniste de réputation internationale Angèle Dubeau, porte-parole du projet.

Prix

Freemium : Téléchargement et accès au premier niveau de jeu : Gratuit

Premium : Accès complet aux niveaux supplémentaires : $4.99 USD / $6.99 CAD / 5,49 €

