Lancement international le 22 août 2018 du magasin en ligne officiel de YOHJI YAMAMOTO INC. : « THE SHOP YOHJI YAMAMOTO »

TOKYO, 22 août 2018 /PRNewswire/ -- Le 22 août 2018, Yohji Yamamoto Inc. lancera un site international de E-commerce, THE SHOP YOHJI YAMAMOTO. Il sera disponible en Anglais et les transactions se feront en dollars Américains. Le magasin en ligne présentera la marque S'YTE, jusqu'à lors uniquement disponible au Japon, ainsi que d'autres marques telles que Ground Y, Y's, les produits Yohji Yamamoto Produce (produits exclusifs en ligne), Yohji Yamamoto + noir (produits exclusifs en ligne), discord Yohji Yamamoto et LIMI feu, etc… Pour la première fois,S'YTE et Ground Y seront disponibles dans le monde entier car ces deux marques n'étaient vendues qu'au Japon. Les visiteurs pourront faire leurs achats avec VISA, MASTERCARD ou PayPal. La livraison, qui se fera par EMS, sera disponible dans environ 130 pays à travers le monde.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO intègre de nombreuses caractéristiques et fonctions qui améliorent l'expérience d'achat en ligne des clients. Des modèles sont utilisés pour les images des produits vendus afin d'aider les clients à mieux les comprendre. De plus, il existe une page individuelle pour chaque marque et une fonctionnalité de carnet de mode pour présenter aux clients le concept de chaque marque.

Après le lancement, la société prévoit de lancer une application au début du mois de Septembre, et prévoit également de lancer la version chinoise plus tard dans le même mois.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE : Le nom de la marque vient de la lecture inversée de « et Y's » en Français. Lancée en septembre 2011 avec un positionnement de prix d'appel de la maison Yohji Yamamoto, S'YTE est une marque exclusive à la vente en ligne.

Ground Y : propose un nouveau concept de mode, un style sans genre et sans âge, en combinant différentes facettes de la maison. Pratique au quotidien, et donc largement suivi par des personnes de tout âge, Ground Y propose une sélection intéressante de ses best-sellers.

Y's : vêtements de tous les jours, fonctionnels et distingués, dans une catégorie unique établie par elle-même, la collection est façonnée par des valeurs universelles et des patrons uniques. Elle offre des vêtements de prêt-à-porter de grande qualité à travers lesquels l'équipe du studio exprime l'identité de la marque.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE : géré par l'équipe de Yohji Yamamoto, cette marque reproduit les archives de la maison, et se positionne comme la marque d'entrée de Yohji Yamamoto pour homme.

Yohji Yamamoto + NOIR : exprime la vision du monde Yohji Yamamoto à travers des vêtements décontractés. La marque, ayant comme thème le noir, accorde une grande attention au volume et à l'équilibre du tissu. Elle convoie la valeur classique, élégante et raffinée de Yohji Yamamoto. Des produits exclusifs seront disponibles en ligne.

discord Yohji Yamamoto : lancée en 2014, la marque apporte un nouveau sens des valeurs à travers les accessoires de luxe créés par Yohji Yamamoto. Le mot « discorde » reflète l'esthétique de l'incomplétude et de l'asymétrie qui sont la philosophie du couturier.

LIMI feu : la marque met l'accent sur l'ambiance, le volume et le confort en éliminant les excès. Elle laisse volontairement un vide entre le vêtement et la corps, afin que la personnalité de chacune se révèle davantage. Tout en s'éloignant des tendances, la créatrice Limi Yamamoto mise sa sensibilité et ses intentions dans la silhouette droite et bien dessinée, tout en la combinant avec le drapé originel et volumineux qui entoure le corps.

