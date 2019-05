Lancement mondial à Beijing du premier prix de 1 000 000 RMB récompensant les créateurs du domaine de la vie intelligente

Le prix a été créé lors d'une cérémonie à laquelle a assisté Jerry Luo, co-président du groupe Seedland ; K.K.Ng, directeur général du marketing du groupe Seedland et responsable du comité du Seed Award ; et Xu Zhenbin, président du Seedland Technology Center. Deux des membres du comité, Dov Moran, inventeur de la clé USB, et Eric Frank, membre fondateur d'Uber AI Labs, étaient également présents.

« Partir à la rechercher des acteurs ayant des idées innovantes et encourager le développement de technologies applicables aux scénarios de la vie quotidienne sont les valeurs fondamentales du Seed Award. Ce prix a pour ambition de promouvoir l'amélioration et l'invention de technologies pouvant être appliquées à la vie humaine et à nourrir la créativité dans les domaines de la science et de l'humanité », a déclaré K.K.Ng, directeur général du marketing du groupe Seedland.

Le prix a réuni 12 scientifiques de renommée mondiale sous un même toit, dont Michael I. Jordan, reconnu comme « l'informaticien le plus influent du monde » par le magazine Science en 2016, et Demis Hassabis, le créateur d'Alpha Go, permettant ainsi aux participants de recevoir des conseils « en or » sur leurs inventions. Les demi-finales du Seed Award se dérouleront en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, une étape supplémentaire qui permettra aux concurrents de concrétiser leurs idées.

Feyman, un étudiant de l'Université de Beijing, a dévoilé son interface universelle cerveau-machine « New Sense 1.0 », qui aide les personnes atteintes de déficiences à trouver un nouveau sens leur permettant d'interagir avec le monde. Par exemple, les personnes malentendantes pourront recevoir des signaux sonores par l'intermédiaire d'informations transmises par différentes vibrations sur un bracelet spécialement conçu.

Une autre invention, un équipement de remise en forme conçu par Ding Lyu, un étudiant de l'Université de Shanghai en sciences et technologie, a attiré l'attention du public. Qu'est-ce qui distingue ce gadget de ses concurrents ? Il repose sur une technologie d'intelligence artificielle de reconnaissance visuelle. L'appareil intelligent donne des recommandations sur les mouvements à effectuer durant les séances d'exercice et permet aux utilisateurs de personnaliser leurs programmes de remise en forme en fonction de leurs données de santé individuelles.

Le Seed Award travaillera en partenariat avec Fast Company China, la plus grande marque de médias d'affaires progressistes au monde, et entamera une tournée mondiale qui passera par l'Université d'Oxford et l'Université Sandford et sera l'occasion de découvrir des personnes incroyables ayant des idées créatives et l'ambition de rendre le monde meilleur.

Pour participer au Seed Award et en apprendre davantage sur le groupe Seedland : https://seedaward.seedland.cc

À propos du Seed Award

Lancé par le groupe Seedland, le Seed Award est destiné à encourager et récompenser les inventeurs passionnés du monde entier. Financé par le groupe Seedland, le prix vise à découvrir des idées créatives applicables à de multiples scénarios de la société et de modes de vie dans les domaines de la santé, de l'intelligence et de l'Internet des Objets, de la santé artificielle, du transport intelligent et de l'efficacité énergétique. Le comité d'attribution inclut le Dr Dov Moran, inventeur de la clé USB et Eric Frank, membre fondateur d'Uber AI Labs.

À propos du groupe Seedland

Fondé à Guangzhou en 2006, le groupe Seedland fait partie des 100 meilleures sociétés immobilières de Chine et se consacre au développement de solutions innovantes et connectées pour le logement et l'humanité. Ayant pour ambition de ré-imaginer les relations entre le corps et l'espace de vie, elle est devenue une entreprise offrant une « solution de vie intelligente » pour chaque étape du cycle de la vie humaine. La société fournit des services de sécurité, de santé familiale et d'interaction émotionnelle via l'utilisation de produits intelligents, l'analyse de données et le soutien résidentiel.

