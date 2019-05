Lancement mondial de la première monographie théorique au monde sur la « Loi en matière de droits des données »

Versions disponibles en chinois simplifié, chinois traditionnel et anglais

GUIYANG, Chine, 7 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'ouvrage intitulé Data Rights Law 1.0: The Theoretical Basis (Loi en matière de droits des données 1.0 : base théorique) sera publié par le Global City Development Corporation Council Beijing (GDCC) (versions en chinois simplifié, en chinois traditionnel et en anglais) le 28 mai 2019 à l'occasion de la 5e« Exposition chinoise internationale 2019 sur le secteur des mégadonnées » dans la « Vallée des mégadonnées », à Guiyang. Cet ouvrage a été rédigé en tant qu'accomplissement de recherche par le Laboratoire clé de stratégie en matière de mégadonnées, groupe de réflexion chinois de haut niveau d'un nouveau genre, qui étudie le développement des mégadonnées. L'ouvrage est qualifié de première monographie théorique au monde sur la loi en matière de droits des données, fournit une base jurisprudentielle concernant la transformation de la civilisation industrielle à la civilisation numérique, et devient un élément clé permettant d'ouvrir la voie à la future civilisation numérique.

Le professeur Lian Yuming, directeur du Laboratoire clé de stratégie en matière de mégadonnées, a initialement lancé en mars 2017 le projet de « Loi en matière de droit des données ». Le terme a ensuite officiellement été reconnu par le Comité national chinois sur les termes scientifiques et technologiques. En juillet 2017, la Chine a établi le premier Centre de recherche sur la Loi en matière de droits des données au sein de l'Université chinoise de sciences politiques et de droit, le professeur Lian exerçant en tant que directeur, dont l'étude indique que la Loi en matière de droits des données constitue la norme juridique permettant de réglementer la propriété des données, les droits des données, les équipements de données et la protection des données. L'ouvrage intitulé Data Rights Law 1.0: TheTheoretical Basis établit le cadre théorique des « Droits des données, du système de droits des données et de la loi en matière de droits des données » selon l'hypothèse d'une « personne de données », qui ouvre un tout nouveau domaine en matière de recherche juridique. Cet ouvrage constitue non seulement une vision ambitieuse pour la recherche juridique future, mais également un travail pionnier en faveur de la recherche sur la civilisation numérique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/882229/Data_Rights_Law_book.jpg

SOURCE International Institute for Urban Development Beijing