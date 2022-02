Lancement mondial exclusif des écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE sur Goboo

1MORE a été fondée en 2013 et s'est fixé pour mission de présenter l'excellence en matière de qualité ainsi qu'une valeur complète pour tous les passionnés de musique avec ses écouteurs et appareils audio. En 2020, 1MORE a de nouveau remporté le prix officiel de l'innovation CES, et en quatre ans seulement, de 2018 à 2021, 1MORE a reçu 12 prix de l'innovation CES.

Les écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE offrent une solution à double microphone avec un algorithme intelligent DNN (Deep Neural Network Learning ou apprentissage de réseaux neuronaux profonds). L'utilisation d'une technologie à multiples microphones permet d'obtenir plus de données de bruit au niveau physique, et en coordination avec leur algorithme intelligent, les écouteurs peuvent filtrer plus de bruit pendant les appels, assurant une plus grande qualité d'utilisation. Dans des circonstances normales, la plupart des vrais casques sans fil ont une latence d'environ 150 ms, 100 ms étant la norme pour la latence indétectable. Les écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE sont optimisés pour les utilisateurs de jeux mobiles, avec une latence de transmission sonore de 90 ms seulement.

En outre, les écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE ont une excellente autonomie de batterie. Lorsque l'annulation du bruit désactivée, les utilisateurs bénéficient de 7,5 heures de lecture continue sur une charge complète dans une oreille, et de 30 heures d'autonomie de batterie combinée avec le boîtier de recharge. Lorsque l'annulation du bruit est activée, les écouteurs offrent 5 heures de lecture continue et 20 heures d'autonomie de batterie combinées. Ils sont également compatibles avec la fonction de recharge rapide : cinq minutes de recharge équivalent à une heure d'écoute. En outre, les écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE ont un indice IPX5 pour la résistance à l'eau, de sorte que vous pouvez les utiliser dans les sports où vous transpirez ou sous une pluie légère.

Les écouteurs PistonBuds Pro bénéficient d'une excellente qualité sonore et offrent des performances d'annulation du bruit remarquables. Si vous cherchez un vrai produit sans fil plus équilibré en 2022, ne cherchez pas plus loin que les écouteurs PistonBuds Pro de 1MORE.

Offre exclusive de précommande : 10 € de réduction avec un dépôt de 5 € ; les utilisateurs obtiennent les écouteurs pour 49,99 €

Période de précommande : Du 10 février, 8 h 00 au 17 février, 07 h 59 (UTC+1)

Période de vente : Du 17 février, 8 h 00 au 20 février, 7 h 59 (UTC+1)

