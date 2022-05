Lancement officiel du HONOR Magic4 Pro au Royaume-Uni

Avec son design symétrique emblématique, son affichage optimisé pour l'expérience visuelle, ses capacités photographiques et vidéographiques révolutionnaires, ses performances supérieures et ses fonctions de confidentialité exhaustives, le tout nouveau HONOR Magic4 Pro propulse la gamme phare Magic de HONOR à un tout nouveau niveau.

Des performances supérieures grâce au tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1

Équipé de la dernière plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le HONOR Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées. Grâce au moteur d'intelligence artificielle Qualcomm de 7e génération et à l'architecture CPU Cortex-X2, le HONOR Magic4 Pro offre des vitesses de traitement ultra rapides, tout en atteignant des niveaux d'efficacité élevés. Par rapport à la génération précédente, le HONOR Magic4 Pro améliore les performances du CPU de 20 %, les performances du GPU de 30 % et les capacités d'IA de 300 %. Le HONOR Magic4 Pro est équipé de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go, ce qui garantit aux utilisateurs des performances fluides et stables. [1]

Un design symétrique avec un écran quadri-courbe

Le HONOR Magic4 Pro présente le design symétrique emblématique « Eye of Muse » de HONOR avec un écran LTPO Quad-Curved [2] (quadri-courbe) de 6,81 pouces et des bords ultrafins pour une expérience visuelle véritablement immersive et une prise en main incroyablement confortable.

L'écran du HONOR Magic4 Pro peut afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs et offre une couverture à 100 % de l'espace DCI-P3[3], ce qui donne lieu à des couleurs plus nettes et plus réalistes comme au cinéma et à une expérience de jeu plus vivante. Avec la source vidéo HDR 10+, chaque image visualisée sur le HONOR Magic4 Pro est plus vivante grâce à sa plage dynamique plus élevée et à un meilleur affichage des couleurs. Doté d'un écran LTPO de nouvelle génération et de la technologie HONOR MotionSync, le HONOR Magic4 Pro offre une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 Hz à 120 Hz,[4] qui s'adapte aux différents styles de contenu, garantissant une efficacité énergétique accrue et une expérience de divertissement fluide.

Idéal pour ceux qui passent de longues heures devant l'écran, le HONOR Magic4 Pro offre une modulation de largeur d'impulsion (PWM) de 1 920 Hz, la plus haute PWM jamais réalisée dans un écran LTPO, réduisant la fatigue oculaire et offrant une expérience visuelle confortable, même dans des environnements à faible luminosité. Le HONOR Magic4 Pro est également certifié IP68[5] offrant une protection efficace contre la poussière, la pluie et l'eau, et est capable d'être immergé dans une eau d'une profondeur allant jusqu'à 1,5 m pendant 30 minutes.

Triple appareil photo avec photographie computationnelle ultra-fusion

Le HONOR Magic4 Pro repousse les limites de l'industrie grâce à une puissante combinaison de trois appareils photo : un appareil photo grand angle de 50 Mpx doté d'un capteur couleur de 1/1,56 pouce, un appareil photo ultra grand angle de 122°[6] de 50 Mpx et un appareil photo téléobjectif périscopique de 64 Mpx, le tout alimenté par la meilleure technologie de photographie computationnelle ultra-fusion de sa catégorie, qui permet à l'appareil de produire des images haute définition d'une clarté étonnante, même lorsqu'elles sont prises de loin.

La photographie computationnelle ultra-fusion permet la fusion sur toute la plage de distances focales, offrant d'excellentes capacités d'imagerie. L'appareil photo grand angle de 50 Mpx et l'appareil photo ultra grand angle de 50 Mpx offrent une augmentation de 65 % de la netteté et de la clarté des images grâce à la photographie computationnelle. En appliquant la photographie computationnelle par fusion à l'appareil photo grand angle, l'appareil photo téléobjectif périscopique de 64 Mpx offre un zoom optique 3,5x et un zoom numérique 100x, améliorant ainsi considérablement la qualité de l'image de 160 %.

HONOR fait également un bond en avant avec la photographie avancée pendant l'enregistrement vidéo. Utilisant la technologie HONOR Dual Chain Computational Photography and Videography Algorithm de HONOR, le HONOR Magic4 Pro peut capturer des images de haute qualité lors de la prise de vue vidéo, sans être limité par la qualité de l'enregistrement vidéo, comme c'est le cas sur d'autres appareils.

Vidéographie cinématographique avec Magic-Log Movie Master

Offrant des séquences vidéo de niveau cinématographique, le HONOR Magic4 Pro est doté du HONOR Magic-Log Movie Master et AI Film Effects. Grâce à cela, le HONOR Magic4 Pro est le premier du secteur à offrir un enregistrement vidéo 10 bits Log 4K à 60 ips (images par seconde), battant ainsi une autre référence du secteur.

Couramment utilisé pour tourner des films de qualité professionnelle, le format Log permet aux utilisateurs d'améliorer l'aspect de leurs vidéos avec des couleurs cinématiques et une clarté HDR. Doté de la fonction Cinematic 3D LUT (Look Up Table), le HONOR Magic4 Pro avec son format Magic-Log aide les utilisateurs à éditer leurs vidéos dans des nuances de couleurs supérieures, dignes du cinéma, permettant aux créateurs en herbe d'apporter des teintes et des ambiances de style hollywoodien à leur contenu.

Recharge sans fil puissante de 100 W

Le HONOR Magic4 Pro est alimenté par une batterie ultra-large de 4 600 mAh[7] dotée de la combinaison SuperCharge la plus puissante de HONOR pour offrir une autonomie de batterie ultra-longue et une connectivité tout au long de la journée. Avec la technologie SuperCharge filaire HONOR 100 W, le HONOR Magic4 Pro permet une recharge jusqu'à 100 % en seulement 30 minutes.[8] Le HONOR Magic4 Pro est également le premier HONOR à prendre en charge la technologie SuperCharge sans fil HONOR 100 W[9], qui permet de recharger l'appareil à 50 % en seulement 15 minutes.

Une expérience magique vraiment personnalisée avec Magic UI 6.0

Le HONOR Magic4 Pro arrive au Royaume-Uni avec la dernière version de Magic UI 6.0, un système d'exploitation Android tout scénario compatible avec l'IA, qui offre une vaste gamme de fonctionnalités intelligentes optimisées pour les expériences de vie intelligentes.

Le dernier Magic UI 6.0 est livré avec une gamme d'améliorations et de fonctionnalités personnalisées. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs appareils avec du contenu téléchargeable à partir des nouveaux thèmes du HONOR, qui dispose d'une bibliothèque de plus de 5 000 thèmes, polices et fonds d'écran créés par des artistes du monde entier. Doté de la fonction Efficient Smart Desktop, Magic UI 6.0 permet aux utilisateurs de personnaliser et de redimensionner les widgets de carte sur leur écran, et d'accéder facilement aux informations sans ouvrir les applications. Magic UI 6.0 permet à plus d'applications de rester actives en arrière-plan par rapport à l'interface précédente. La recherche est plus pratique que jamais sur HONOR Search, une solution de recherche unique permettant aux utilisateurs de rechercher des pages Web ainsi que des fichiers et des paramètres locaux en une seule fois. Avec une autre fonctionnalité innovante, HONOR Share, Magic UI 6.0 permet des transferts de fichiers inter-systèmes rapides entre un smartphone HONOR et un ordinateur prenant en charge HONOR Computer Manager, gardant ainsi les utilisateurs toujours en avance et connectés.

La mise à jour de Magic UI 6.0 propose également le nouveau HONOR Health, qui aide les utilisateurs à rester informés de leur condition physique en capturant des informations telles que les pas, la course à pied et le cyclisme en temps réel. En associant un HONOR Magic4 Pro à une montre HONOR Watch GS 3, les utilisateurs peuvent mesurer et visualiser leurs mesures de fréquence cardiaque, de qualité du sommeil, d'oxygène dans le sang, de performances physiques sur 100 modes d'entraînement, 13 cours de course à pied et 12 cours d'entraînement.

Amélioration de la confidentialité et de la sécurité ; lancement de la fonctionnalité Privacy Calling

Offrant une nouvelle solution révolutionnaire à la propagation du son, une frustration courante pour beaucoup de personnes, le HONOR Magic4 Pro lance une toute nouvelle fonctionnalité Privacy Calling prise en charge par l'IA et alimentée par la technologie Directional Sound, empêchant les propagations sonores pour les appels téléphoniques plus privés.

Directional Sound est doté de la toute première technologie de division de fréquence qui prend en charge la transmission simultanée du son à partir du module d'émission sonore de l'écran et du récepteur. L'écran et le récepteur fonctionnent ensemble pour ajuster le volume de l'audio entrant en fonction des différents environnements. Ainsi, même si vous vous trouvez dans un environnement calme comme un ascenseur, les personnes qui se trouvent à côté de vous ne peuvent pas entendre la voix de votre interlocuteur ; vous êtes le seul à pouvoir entendre clairement.

Co-développé avec Qualcomm sur la base de la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le système de double sécurité (HTEE+QTEE) du HONOR Magic4 Pro répond à des exigences de sécurité accrues pour des services clés dans le monde entier. Le HONOR Magic4 Pro est également équipé d'une puce de sécurité indépendante, offrant une sécurité maximale aux mots de passe et aux données biométriques comme l'identification faciale et les empreintes digitales. Le capteur de profondeur 3D du HONOR Magic4 Pro exploite davantage la biométrie par reconnaissance faciale 3D pour offrir une sécurité et une protection de haut niveau.

Le HONOR Magic4 Pro est également équipé du capteur sonique 3D Gen 2 de Qualcomm. Avec une zone de lecture d'empreintes digitales 77 % plus grande, 1,7 fois plus de captures de données biométriques et une vitesse 40 % plus rapide par rapport à la génération précédente, le HONOR Magic4 Pro permet l'authentification par simple contact en utilisant des ondes sonores au lieu de la lumière pour reconnaître et protéger les utilisateurs.

Présentation de la toute nouvelle montre HONOR Watch GS 3 et des écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro

HONOR a également présenté la montre HONOR Watch GS 3, inspirée des montres mécaniques traditionnelles. Avec son design élégant et tendance et l'utilisation de matériaux de qualité comme l'acier inoxydable 316L, cette montre est conçue pour être portée confortablement tout au long de la journée. Elle ne pèse que 44 g et mesure 10,5 mm.

La montre HONOR Watch GS 3 est équipée d'un nouveau module de capteur PPG (photopléthysmographie) à huit canaux qui détecte des signaux optiques précis. Avec l'AI Heart Rate Monitoring Engine qui combine plusieurs algorithmes pour éliminer le bruit pendant l'exercice, la montre HONOR Watch GS 3 améliore considérablement la précision de la fonction de surveillance de la fréquence cardiaque, permettant aux utilisateurs de mieux surveiller leur santé[10].

Prenant en charge plus de 100 modes d'entraînement, la montre HONOR Watch GS 3 offre également des capacités de suivi d'itinéraire précis et bénéficie du GNSS (système mondial de navigation par satellite) double fréquence L1/L5 intégré pour la course à pied, le cyclisme ou la randonnée en plein air.

HONOR a également annoncé le lancement des tout nouveaux écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro. Ces véritables écouteurs stéréo sans fil (TWS) sont équipés de la première conception coaxiale à double haut-parleur au monde avec un haut-parleur dynamique de 11 mm de diamètre et un tweeter en céramique piézoélectrique, offrant à la fois des détails sonores riches et délicats et des basses puissantes. En outre, les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro sont également les premiers écouteurs stéréo sans fil (TWS) phares de l'industrie à être dotés de la technologie de charge rapide 5C.[11]

En réduisant les sons ambiants à différents niveaux, les écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro offrent une qualité sonore et des performances d'appel supérieures grâce à la technologie Adaptive Active Noise Cancelling (Adaptive ANC) entièrement développée et à une connectivité améliorée, permettant aux utilisateurs de profiter d'une musique immersive et d'un son profond pendant les jeux ou les conférences téléphoniques.

Couleurs, prix et disponibilité

En outre, la série HONOR X a également été annoncée lors de l'événement. Après le lancement au Royaume-Uni, le HONOR Magic4 Pro arrivera sur d'autres marchés dans un proche avenir.

Produit Couleur Prix Disponibilité HONOR Magic4 Pro Cyan, Noir 949,99 £ En pré-commande à partir du 13 mai sur HiHonor.com, Three, Currys, Amazon, Argos et Carphone Warehouse HONOR X8 Noir minuit, Bleu océan, Argent titane 219,99 £ Disponible le 13 mai sur HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon, et Very HONOR X7 Noir minuit, Bleu océan, Argent titane 169,99 £ Disponible le 13 mai sur HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon, et Very Montre HONOR Watch GS 3 Or classique, Bleu océan 209,99 £ Disponible le 13 mai sur Hihonor.com, Amazon et d'autres détaillants à venir Noir minuit 189,99 £ Disponible le 13 mai sur Hihonor.com Écouteurs HONOR Earbuds 3 Pro Blanc, Gris 169,99 £ Disponible le 13 mai sur Hihonor.com, Amazon et plus de détaillants à venir

Offres HONOR Magic4 Pro

Le HONOR Magic4 Pro sera disponible en pré-commande à partir du 13 mai, avec un pack spécial de pré-commande d'une valeur de 324 £ qui comprend la toute nouvelle montre HONOR Watch GS 3 Bleu océan, une station de recharge sans fil et un étui de téléphone HONOR Magic4 Pro.

Le HONOR Magic4 Pro sera disponible sur le réseau Three. Si vous achetez un contrat d'une durée illimitée de 24 mois avec Three, vous pouvez également profiter de son offre de remise actuelle allant jusqu'à 250 £.

Le HONOR Magic4 Pro sera disponible à l'achat au Royaume-Uni à partir du 27 mai au prix de 949,99 £. Il sera disponible sur HiHonor.com, Currys, Argos, Amazon et une variété de tarifs payants mensuels à un excellent prix chez Three et Carphone Warehouse.

[1] Données de Qualcomm.

[2] Avec un design à angle arrondi sur l'écran, la longueur diagonale de l'écran est de 6,81 pouces lorsqu'elle est mesurée en rectangle standard (le champ de vision réel est légèrement plus petit).

[3] La gamme de couleurs DCI-P3 et la technologie HDR10+ ne sont disponibles qu'avec les photos et vidéos requises.

[4] L'écran prend en charge un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement de l'écran peut varier légèrement sous différentes luminosités , différentes interfaces d'application et selon la qualité d'image du jeu. Veuillez-vous référer à l'expérience réelle.

[5] Le HONOR Magic4 Pro est homologué IP68 pour sa résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière selon la norme CEI 60529 et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les éclaboussures, l'eau et la résistance à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et la résistance peut diminuer avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Ne chargez pas le téléphone lorsqu'il est mouillé ou dans des environnements humides. Reportez-vous au manuel pour les instructions de nettoyage et de séchage. L'immersion dans un liquide et les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie. L'indice IP68 signifie qu'en fonction de certaines conditions de test définies, l'appareil est protégé contre l'infiltration d'eau statique nuisible jusqu'à 1,5 mètre, pendant jusqu'à 30 minutes, tandis que la différence de température entre l'eau et l'appareil ne dépasse pas 5 °C.

[6] 122° est une spécification de caméra. Après correction de la déformation, le coefficient grand angle des photos est légèrement inférieur à cette valeur.

[7] La capacité typique de la batterie est de 4 600 mAh et la capacité nominale de la batterie est de 4 500 mAh.

[8] La puissance de charge réelle changera intelligemment selon différents scénarios, veuillez-vous référer à la situation réelle.

[9] La puissance de charge filaire maximale prise en charge est de 100 W avec le support et l'adaptateur SuperCharge sans fil HONOR 100 W. Et la puissance de charge sans fil maximale est de 100 W avec un adaptateur de charge de 135 W. L'adaptateur du boîtier de réception est un adaptateur de charge de 100 W, qui prend en charge une sortie sans fil maximale de 80 W. Les données de charge proviennent des tests de laboratoire HONOR, effectués sous une température de 25 °C et une humidité relative comprise entre 45 % et 80 %, car l'écran du téléphone était chargé à 3 % avec le chargeur et le câble d'origine. Les données réelles peuvent varier en raison des différences entre les produits individuels, les versions logicielles, les conditions d'application et les facteurs environnementaux. Toutes les données sont soumises à une utilisation réelle. Le support SuperCharge sans fil 100 W et l'adaptateur de charge nécessitent un achat séparé ; la disponibilité varie selon les pays.

[10] Ce produit n'a aucune fonction thérapeutique. Les données mesurées et les résultats sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent servir de base pour établir un diagnostic ou un traitement médical.

[11] Il s'agit des premiers écouteurs TWS au monde dotés d'un boîtier de charge rapide 5C avec un courant de charge maximal de 210 mA et une capacité de batterie de 42 mAh.

