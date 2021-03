Lancement officiel du kit écologique SmallRig BMPCC 6K Pro, qui permet de réaliser des prises de vue uniques exceptionnelles

L'écosystème complet d'accessoires pour la BMPCC 6K Pro comprend la cage complète, le support SSD T5, le pare-soleil, le collier de serrage des câbles HDMI et USB-C, le collier de serrage à tige unique de 15 mm et le protecteur d'écran.

Cage complète : Visant à fournir de multiples points de montage avec un design compact, la cage est dotée dans le bas d'une fente pour carte de disque dur intégrée, ce qui la rend plus portable et plus flexible.

Support de montage T5 SSD : Adopte la structure de positionnement Cold Shoe pour un montage et un démontage rapides.

Pare-soleil : La conception de l'ombrage sur quatre côtés permet une expérience de surveillance confortable sous une forte lumière.

Serre-câbles : Protège le câble et assure la stabilité de la transmission des données.

Protection d'écran tempérée de niveau nanométrique : a passé le test anti-collision de niveau IKO3 pour protéger l'écran des rayures.

Le kit écologique SmallRig BMPCC 6K Pro est compatible avec les produits de l'écosystème SmallRig et les cinéastes peuvent personnaliser leurs solutions en fonction de leurs besoins. SmallRig s'engage à soutenir les créateurs de contenu avec des kits de tournage à main, des kits de tournage sur trépied, des kits de tournage à l'épaule, des kits de tournage avec cardan et des solutions multi-scènes pour améliorer l'efficacité du tournage.

À propos de la BMPCC 6K Pro

Le 18 février 2021, BlackMagic Design a lancé la Pocket Cinema Camera 6K Pro, qui a amélioré les performances de prise de vue sur la base de la BMPCC 6K et utilise la dernière science des couleurs de cinquième génération. Le capteur d'image de la BMPCC 6K Pro atteint le format Super 35. Il utilise la monture EF de Canon, dispose d'un filtre ND intégré et prend en charge le tournage de vidéos en résolution 6K, qui sont nécessaires à la production de films numériques haut de gamme. Par ailleurs, l'écran LCD prend en charge les opérations de basculement et d'écran tactile.

À propos de SmallRig

Fondé en 2009, SmallRig est un fabricant axé sur l'innovation qui conçoit et fabrique des supports et des accessoires haut de gamme pour toutes sortes de caméras et de cardans. Son réseau de vente s'étend à plus de 200 pays et régions, et ses produits bénéficient du soutien de plus de 500.000 cinéastes et photographes dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1474026/SmallRig_Accessory_Ecosystem_BMPCC_6K_Pro.jpg

SOURCE SmallRig