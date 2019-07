Lancement officiel du programme des boursiers Amgen à l'Université de Tsinghua

L'ASP est un programme de recherche d'été destiné aux étudiants, lancé et soutenu par la fondation Amgen depuis 16 ans et à hauteur de 74 millions USD. Ce programme d'une durée de 8 à 10 semaines basé sur la pratique vise à recruter dans le monde entier des étudiants d'excellent niveau manifestant un intérêt marqué pour la recherche biomédicale, les sciences du vivant ou des domaines connexes afin de mener des recherches de pointe dans des laboratoires et des institutions de renommée mondiale.

Le programme des boursiers Amgen de Tsinghua est accueilli par l'École de sciences pharmaceutiques (School of Pharmaceutical Sciences, SPS). Le recrutement des boursiers Amgen de Tsinghua a commencé en novembre dernier dans le cadre d'un processus d'admission très sélectif. Au 1er février de cette année, près de 300 candidatures venues de plus 50 pays ont été reçues, et seuls 15 candidats ont été retenus à l'issue d'une procédure d'évaluation intensive menée par les facultés pour la promotion 2019. Originaires de 11 pays différents (États-Unis, Allemagne, Portugal, Corée, Inde, Malaisie, Indonésie, Vietnam entre autres), ces candidats étudient actuellement dans des universités de prestige, telles que l'Université de Harvard, l'Université de Yale, l'Université de Princeton, l'Université d'Oxford, l'Université d'Edimbourg, l'Université de Nagoya.

Débutant le programme au 1er juillet, les boursiers Amgen de Tsinghua travailleront pendant huit semaines sur des projets de recherche spécifiques, sous la supervision attentive d'un membre du corps professoral de la SPS. La recherche à la SPS présentant un caractère hautement interdisciplinaire et portant sur un ensemble complet de moyens thérapeutiques à base de petites molécules, de produits biologiques, de thérapies géniques, de thérapies cellulaires et d'appareils médicaux, les projets réalisés par les étudiants couvriront un large éventail de domaines liés à la biologie fondamentale, à la chimie, aux technologies pharmaceutiques ainsi qu'à la compréhension et à la lutte contre les maladies. Les étudiants participeront en outre à diverses activités académiques : ils visiteront ainsi l'Institut de découverte des médicaments pour la santé globale (Global Health Drug Discovery Institute, GHDDI) à Pékin, une plateforme translationnelle révolutionnaire de découverte des médicaments dont le but est de relever les défis les plus urgents en termes de maladie dans le monde pour les pays en voie de développement, et assisteront à un symposium de l'ASP à l'Université nationale de Singapour, où ils rencontreront leurs homologues et apprendront auprès de plus grands scientifiques. Ils auront également l'occasion de découvrir la richesse culturelle de l'Université et de la ville de Pékin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

http://www.sps.tsinghua.edu.cn/amgenscholars.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/942006/Tsinghua_University_Amgen_Scholars.jpg

SOURCE Tsinghua University