Lancement officiel lors de l'IFA 2022 : Jackery présente son système d'ultra-charge le plus rapide

BERLIN, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Jackery , le leader des solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, lance son produit phare très attendu, le générateur solaire 1000 Pro, à l'occasion du salon IFA 2022 à Berlin, qui se tiendra du 31 août au 6 septembre 2022.

Le générateur solaire 1000 Pro 800 W de Jackery se compose de quatre panneaux solaires SolarSaga 200 W et de la station d'alimentation portable Jackery Explorer 1000 Pro, le générateur solaire le plus avancé de Jackery à ce jour, avec ses taux de capture et de charge d'énergie propre les plus rapides et son système d'ultra-charge, qui ne prend que 1,8 heure pour se charger complètement avec quatre panneaux solaires SolarSaga 200 W pour la charge solaire et murale.

Coïncidant avec le lancement de la version haut de gamme, le générateur solaire d'entrée de gamme Jackery 1000 Pro 160 W est également présenté lors de l'IFA 2022 avec deux panneaux solaires SolarSaga 80 W de Jackery, nouvellement conçus cette année. Les deux côtés du panneau solaire 80 W peuvent absorber l'énergie solaire, et la surface intérieure du sac d'emballage des panneaux solaires est également composée de matériaux réfléchissants, ce qui améliore le taux d'utilisation de l'énergie solaire dans une large mesure. L'efficacité de la vitesse de recharge de haut niveau signifie que les utilisateurs peuvent recharger où qu'ils soient, en utilisant l'énergie du soleil avec une vitesse et une efficacité maximales.

Le générateur solaire 1000 Pro 800 W est le modèle de recharge le plus avancé et le plus rapide de Jackery qui offre :

La capture et la charge d'énergie propre la plus rapide : le système d'ultra-charge ne prend que 1,8 heure avec quatre panneaux solaires SolarSaga 200 W en charge solaire et murale, avec 1 002 Wh de puissance pure grâce à des taux de conversion et de transfert d'énergie à la pointe du secteur provenant des panneaux solaires légers.

Vous pouvez également utiliser le générateur Jackery Explorer 1000 Pro avec deux panneaux solaires SolarSaga 80 W (entrée de gamme). Ces panneaux à double face absorbent davantage d'énergie du soleil et sont équipés de fonctions étanches pour une meilleure protection globale.

Sécurité et fiabilité accrues : système BMS de niveau automobile, quatre détecteurs de température de la batterie au lithium et protection complète des circuits pour éviter la surchauffe, ainsi qu'une résistance aux chocs de niveau 9 pour protéger entièrement l'appareil.

Facilité d'utilisation améliorée : plus léger et plus petit que tous les modèles équivalents sur le marché, conception ergonomique et facilité compacte, mise sous tension par un seul bouton et installation facile.

plus léger et plus petit que tous les modèles équivalents sur le marché, conception ergonomique et facilité compacte, mise sous tension par un seul bouton et installation facile. Tranquillité d'esprit : niveau sonore très faible et charge inférieure à 46 dB pour une expérience de charge quasi silencieuse.

niveau sonore très faible et charge inférieure à 46 dB pour une expérience de charge quasi silencieuse. Capacité de puissance impressionnante : capacité de 1 002 watts-heures, puissance de 1 000 W CA, États-Unis : 3 ports de sortie CA/UE : 2 ports de sortie CA, 2 ports de sortie USB-A, 2 ports de sortie USB-C (max. 100 W), 1 port voiture pouvant alimenter jusqu'à 8 appareils aux États-Unis/ 7 appareils dans l'UE simultanément.

Les nouvelles fonctionnalités du générateur solaire 1000 Pro sont les suivantes :

Double conception avec une capacité de puissance de 100 W

Veille ultra-longue (autonomie de 365 jours à partir d'un niveau de batterie de 80 %)

Durée de vie de 1 000 cycles (durée de vie de 10 ans sur la base d'une utilisation par semaine)

Garantie complète de 5 ans

À propos de Jackery

Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions innovantes en matière d'énergie portable et d'énergie verte en plein air, fondé en Californie en 2012, est une marque mondiale de générateurs solaires les plus vendus, reconnue par plus de 100 médias et organisations autorisés dans le monde entier. Depuis 2018, Jackery a vendu plus de 2 millions d'unités dans le monde et une empreinte qui s'étend des États-Unis à l'Europe, au Japon et à la Chine.

En tant que pionnier du concept et des produits de générateur solaire, Jackery propose une gamme de générateurs verts portables et polyvalents qui répondent à tous les besoins en extérieur, de la recharge d'un téléphone portable ou d'un ordinateur portable à l'alimentation de gros appareils comme les équipements de cuisson électrique, les chauffages et les lumières. Ses produits ont été régulièrement sélectionnés comme meilleures ventes sur Amazon et figurent sur les listes Amazon's Choice depuis 2020. À ce jour, Jackery a reçu 21 prix internationaux prestigieux.

