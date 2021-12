Lancement Officielle | Conférence sur le lancement de nouveaux produits et l'écosystème de Creality 2021

SHENZHEN, Chine, 3 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 1er décembre 2021, Creality a annoncé le lancement de trois nouvelles imprimantes 3D, dont la CR-10 Smart Pro, le Ender-3 S1 et la Sermoon V1 & V1 Pro, qui ont attiré l'attention des amateurs d'impression 3D. « Live with Passion, Print with Creation », (Vivre avec passion, imprimer avec création), Creality se consacre toujours à la réalisation d'idées créatives grâce à l'innovation en matière d'impression 3D.

Les nouvelles imprimantes 3D présentent des caractéristiques différentes, mais elles ont toutes pour objectif ultime d'optimiser l'expérience d'utilisation.

Plus intelligent

Être à la pointe de l'intelligence, telle est la tendance de Creality en matière de développement de produits. Le CR-10 Smart Pro est encore plus intelligent. Accessible par Wi-Fi, Bluetooth ou RJ45, le contrôle à distance est réalisé via la Creality Cloud App. En un seul clic sur le téléphone, l'impression commence ! Avec la caméra AIoT HD, la surveillance en temps réel peut également être effectuée à distance.

La CR-10 Smart Pro a adopté un double mode de mise à niveau (automatique et manuel) pour garantir la précision de la mise à niveau et améliorer le taux de réussite de l'impression. L'extrudeuse directe entièrement métallique compatible avec divers filaments maintient d'excellentes performances lors de l'impression avec le TPU, le PA, la fibre de carbone, etc. L'interface utilisateur a été mise à niveau vers un écran multi-touch HD pleine vue de 4,3 pouces avec prise en charge de la mise à niveau en ligne OTA. Optimisation des fonctions et intelligence - voilà ce sur quoi le CR-10 Smart Pro va vous impressionner.

Plus créatif

L'aspiration de Creality est de faire en sorte que les idées les plus merveilleuses deviennent réalité. Le Ender-3 S1, dont l'assemblage se fait en 6 étapes, est convivial pour les utilisateurs. Son extrudeuse directe innovante « Sprite » assure une alimentation en douceur et elle est également compatible avec plusieurs filaments. Avec CR-Touch, la précision du nivellement automatique a été considérablement améliorée, garantissant que la première couche sera toujours parfaite.

Grâce aux doubles vis de guidage de l'axe Z, le fonctionnement est très stable, ce qui permet d'imprimer des modèles avec une plus grande précision. Ender-3 S1 a un potentiel créatif infini avec des accessoires tels que la tête de gravure laser, la lumière LED, le boîtier Wi-Fi, la caméra, etc. Creality ne fixe aucune limite à l'imagination et encourage toujours les utilisateurs à explorer.

Plus pratique

La philosophie de conception de Creality consiste à impressionner les utilisateurs par sa facilité d'utilisation. Sermoon V1 & V1 Pro ont révolutionné le concept de travail préparatoire. Sans mise à niveau ni assemblage, les utilisateurs peuvent commencer à imprimer dès que l'imprimante est sortie de son emballage. Ils peuvent commander l'alimentation ou le retrait automatique du filament d'un simple clic sur l'écran.

La structure entièrement fermée est sûre pour une observation rapprochée, et Sermoon V1 Pro donne une double assurance en suspendant l'impression lorsque la porte est ouverte. Par conséquent, ne vous inquiétez pas si les enfants veulent s'approcher ou toucher l'imprimante par curiosité. Le fonctionnement silencieux est un autre point fort. Les ventilateurs super silencieux et la carte mère IC silencieuse à 4 axes, dont les bruits d'impression sont inférieurs à 45 dB, ne gêneront pas les utilisateurs, même lorsqu'ils étudient ou dorment. Sermoon V1 Pro est mis à niveau pour prendre en charge l'impression et la surveillance à distance avec une caméra équipée. Connectez-vous à l'application Creality Cloud, un clic pour imprimer et la surveillance en temps réel n'est plus un rêve.

Aujourd'hui, Creality déploie ces nouveaux produits sur les marchés mondiaux et les amateurs d'impression 3D sont chaleureusement invités à choisir leurs préférés : https://www.creality.com/activity-news/product-guide.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1609256/Logo.jpg

SOURCE CREALITY