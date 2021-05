Lancement réussi pour la nouvelle gamme d'appareils de nettoyage intelligents à l'échelle mondiale de Dreame Technology

Lors de l'événement de lancement sous le thème « Our Home, Our Life, Our Dreame », l'entreprise a présenté ses produits phares : le robot aspirateur et serpillière Dreame Bot L10 Pro, les aspirateurs-balais sans fil T30, V11 SE et V12, le robot aspirateur et serpillière qui se vide automatiquement Dreame Bot Z10 Pro et le robot aspirateur et serpillière à nettoyage automatique Dreame Bot W10.

Conçu pour répondre à la demande croissante d'un appareil ménager plus intelligent et axé sur les besoins des utilisateurs, le Dreame Bot L10 Pro est optimisé au moyen d'un nouveau niveau de navigation de pointe et d'une technologie précise d'évitement des obstacles. Le système de navigation LiDAR de l'appareil lui permet de planifier rapidement sa trajectoire de nettoyage et de fonctionner sans intervention humaine. En outre, le Dreame Bot L10 Pro a quatre niveaux de puissance d'aspiration, la puissance maximale étant de 4 000 Pa. Grâce à cela, il peut efficacement aspirer la saleté sur les sols et les tapis de façon à répondre aux besoins en matière d'hygiène dans une maison. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser leur expérience de nettoyage, notamment en établissant virtuellement les zones interdites au moyen de l'application, en planifiant les périodes de nettoyage et tirant parti du réservoir d'eau intelligent et du système de commande vocale.

Qui plus est, Dreame Technology a élargi sa gamme d'aspirateurs-balais sans fil en lançant les produits T30, T10, V11 SE et V12. Avec une performance exceptionnelle et une conception attrayante, l'aspirateur-balai sans fil T30 amélioré de Dreame offre une puissance d'aspiration élevée de 190 AW et un très long temps d'autonomie, soit de 90 minutes. L'aspirateur-balai est doté d'un écran intelligent haute définition qui permet aux utilisateurs de gérer le nettoyage facilement et de voir en temps réel des renseignements clés comme le mode de nettoyage, la charge de la pile et la quantité de poussière.

L'innovation et le développement technologique ont toujours été et seront toujours des principes directeurs pour Dreame Technology. Dans le cadre de son événement, Dreame a tracé la voie pour la mise en marché de ses appareils haut de gamme : le robot aspirateur et serpillière qui se vide automatiquement Dreame Bot Z10 Pro et le robot aspirateur et serpillière à nettoyage automatique Dreame Bot W10. Ces produits contribueront, eux aussi, à rendre l'expérience de nettoyage à la maison véritablement pratique, automatisée et facile.

Le robot aspirateur et serpillière Dreame Bot L10 Pro et l'aspirateur-balai sans fil T10 sont déjà offerts en vente sur AliExpress à des prix exclusifs. Restez à l'affût, car le lancement à l'échelle mondiale d'autres nouveaux produits de Dreame suivra bientôt cette année!

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology, une société de produits de consommation innovante se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs mondiaux grâce à la technologie.

