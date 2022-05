Lancement sur Magine Pro : acontra+, le service de streaming à l'ADN cinéma

Nouveau concept innovant de streaming espagnol lancé sur la plateforme Magine Pro.

STOCKHOLM, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- acontra+, www.acontraplus.com, le nouveau concept de streaming espagnol combinant streaming de films et place de cinéma dans un même abonnement, est lancé sur la plateforme Magine Pro.

Le service est géré par le distributeur espagnol indépendant A Contracorriente Films avec un vaste catalogue de longs métrages nationaux et internationaux de tous genres, classiques et films contemporains et est disponible via le service multi-plateforme de Magine Pro.

acontra+ apparait comme la plateforme idéale pourun public cinephile, qui aime regarder des films à la fois au cinéma et à la maison.

L'abonnement comprend également une place de cinéma par mois

Le nouveau service maintient l'esprit de collaboration avec les nombreux cinémas d'Espagne que le service VOD d'A Contracorriente Films, Sala Virtual de Cine, avait jusqu'à présent, offrant un modèle d'abonnement premium qui comprend une place de cinéma mensuelle pour ses abonnés.

« Nous sommes un distributeur de films et le cinéma fait partie de notre ADN. Le monde numérique est le meilleur allié du public qui aime le cinéma et qui veut continuer à le regarder en salle », a expliqué Eduardo Escudero, associé et directeur commercial d'A Contracorriente Films.

Le contenu d'acontra+ comprend une vaste sélection de succès cinématographiques disponibles par abonnement, combinés à des avant-premières exclusives, à la TVOD et à des événements.

acontra+ dispose d'un excellent catalogue européen et international, avec une variété de genres et un accent particulier sur les comédiesl, les grands classiques, le cinéma de genre, les films à regarder en famille et les films pour tous les publics, ainsi que les documentaires d'art, les opéras et les ballets. Dans le même temps, il offrira des avant-premières exclusives, du contenu en location et des événements spéciaux à la carte.

acontra+ est disponible via Magine Pro sur toutes les principales plateformes de streaming

acontra+ est un service multi-plateforme, à la fois SVOD (vidéo à la demande par abonnement) et TVOD (vidéo à la demande par transaction), accessible via un navigateur Web, les applications Apple iOS (iPhone et iPad), Apple TV, les applications Google Android, l'application pour les téléviseurs Android, Amazon Fire TV stick, l'application LG TV et Samsung Smart TV. Il peut également être partagé à partir d'Airplay ou de Chromecast, et a la possibilité d'être visualiséhors ligne via le téléchargement sur les appareils.

« Nous sommes heureux de faire partie de ce concept OTT unique avec un contenu cinématographique fantastique diffusé en ligne combiné à la grande expérience de visionnage que vous obtenez également dans les cinémas pour tous les vrais cinéphiles », a déclaré Matthew Wilkinson, PDG de Magine Pro. « Vous avez tout ce qu'il y a de meilleur dans une seule offre, rendant les films disponibles sur tous les principaux appareils via Magine Pro et dans les salles de cinéma en tant que membre exclusif. »

« Magine Pro est un fournisseur OTT complet. Cela a rendu notre travail beaucoup plus facile parce que nous n'avons pas eu à compter sur plusieurs fournisseurs pour développer chaque application d'appareil. Dans une seule entreprise, nous avons trouvé la solution dont nous avions besoin, en un temps record », a expliqué Marta Carrasco, responsable d'acontra+.

À propos de Magine Pro (www.maginepro.com/about)

Magine Pro est la plateforme de services gérés b2b pour OTT, qui permet aux propriétaires de contenus mondiaux et locaux, aux diffuseurs et aux opérateurs de télécommunications de créer des entreprises OTT prospères avec des services de streaming en direct, de TV linéaire et de vidéo à la demande qui sontpratiques, rentables et évolutifs.

Les clients de Magine Pro sont situés en Europe et aux États-Unis, ainsi que dans les marchés émergents.

Images https://www.maginepro.com/press/

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter

Håkan Tranvik, vice-président des communications, Magine Pro +46709383293, [email protected]

SOURCE Magine Pro AB