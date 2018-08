Lancer Skincare setzt seine globale Expansion durch eine Partnerschaft mit Asiens führendem Kosmetikunternehmen Luxasia Group fort

LOS ANGELES, August 23, 2018 /PRNewswire/ --

Einst ein streng gehütetes Geheimnis der berühmtesten Gesichter der Welt und der Hollywood-Elite, dehnt Lancer Skincare seine internationale Präsenz jetzt auf den asiatischen Markt aus.

Lancer Skincare baut auf der erfolgreichen Markteinführung von Lancer Skincare mit Apotheca Beauty in Dubai, Kuwait und Saudi-Arabien auf und schlägt nun durch die Zusammenarbeit mit der Luxasia Group einen neuen Weg ein, um die Hautpflegekompetenz der Marke nach Singapur, Malaysia, Thailand und Macau zu bringen.

Als führender Vermarktungspartner der Kosmetikindustrie in Asien setzt Luxasia auf einen konsumentenorientierten Ansatz gepaart mit lokalen Marktinformationen, um seinen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten. Luxasia hat seinen Hauptsitz in Singapur und bietet offene Türen zu neuen Märkten. Ihr Vertrieb wird über ein großes Netzwerk von Einzelhändlern in Singapur, Malaysia, Taiwan, Hongkong, China, Indien, Indonesien, den Philippinen, Thailand, Vietnam und Myanmar abgewickelt.

Die Partnerschaft zwischen der Luxasia Group und Lancer Skincare ist ein Nachweis für das kontinuierliche Wachstum von Lancer Skincare und für die weltweite Nachfrage nach ihren Produkten. Sie macht die ergebnisorientierte Luxuspflege von Dr. Lancer weltweit zugänglich. Dem Ansatz von Lancer Skincare "Von der Praxis zum Produkt" treu bleibend, werden Asiens Kosmetikkonsumenten die von Dermatologen entwickelten Produkte vorgestellt, die in Beverly Hills entwickelt und für ihre spezifischen Hautpflegebedürfnisse angepasst werden.

Tracey Sameyah, CEO von Lancer Skincare: "Wir sind dank der Innovationen eines praktizierenden und weltbekannten Dermatologen an der Spitze und seiner hochangesehenen medizinischen Praxis Lancer Rx Dermatology einzigartig auf dem Markt positioniert. Die Produkte von Lancer Skincare, die durch den globalen Kultstatus von Prominenten und die bekanntesten Gesichter der Welt berühmt wurden, liefern echte Ergebnisse, die auf Inhaltsstoffen und Technologien basieren, denen Kunden vertrauen können. Der asiatische Markt ist eine wichtige strategische Region für Lancer Skincare, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch die Partnerschaft mit Luxasia eine solide, synergistische und einheitliche Perspektive haben, die Lancer Skincare auf ein neues Niveau bringen wird."

Karen Ong, Country Manager von Luxasia Singapur: "Die Luxasia Group freut sich über diese Partnerschaft mit Lancer Skincare. Mit der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Hautpflegeprodukten bei immer wohlhabenderen Konsumenten im asiatisch-pazifischen Raum, verleiht das Multikanal-Markenvertriebsmodell von Luxasia den erstklassigen Produkten von Lancer Skincare eine umfassende Marktdurchdringung, damit sie ihre Marke etablieren können. Durch Escentials, unser Label für sorgfältig kuratierte und Nischenschönheitsprodukte für Anspruchsvolle, werden wir die Produkte von Lancer Skincare den Verbrauchern im asiatisch-pazifischen Raum leicht zugänglich machen."

Informationen zu Dr. Harold Lancer:

Dr. Lancer stammt ursprünglich aus Montreal, Kanada, und wuchs in Connecticut auf. Er schloss sein vormedizinisches Undergraduate-Studium an der Brandeis University in Boston, Massachussets ab und erwarb seinen Abschluss in Medizin an der University of California in San Diego. Nach einer abgeschlossenen Facharztausbildung an der Harvard Medical School durchlief Dr. Lancer ein Ausbildungsprogramm für plastische Chirurgie am Tel Hashomer Hospital in Tel Aviv. Im Anschluss daran war er zur akademischen Weiterbildung als Arzt am St. John's Hospital for Diseases of the Skin in London tätig. Nach seiner Rückkehr nach Südkalifornien wurde er 1983 als Facharzt für Dermatologie zugelassen und eröffnete seine Praxis in Beverly Hills.

Heute hat er eine aktive globale Patientenbasis von über 30.000 Menschen, darunter einige der schönsten und bekanntesten Gesichter der Welt, die alle auf sein Fachwissen, seine Spitzentechnologie und natürlich auf seine fantastische Produktlinie vertrauen.