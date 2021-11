Lancering af Seegenes STARlet-AIOS: Et alt-i-et-system, der opfylder et kritisk behov for fuldautomatiserede, højtydende PCR-test i realtid

Et molekylærdiagnostisk system, der automatisk bringer os fra "prøve til svar", designet til test med stor gennemføringskapacitet, og som tilbyder en tidseffektiv og problemfri arbejdsgang for kliniske laboratorier

Systemet anvender Seegenes patenterede, banebrydende high multiplex real-time PCR-teknologier til påvisning af "reelle" Ct-værdier for individuelle patogener i en enkelt kanal.

Systemet inkorporerer Seegenes brede udvalg af molekylær diagnostik fra syndromisk testning til påvisning af SARS-CoV-2 og dens varianter.

SEOUL, Sydkorea, 2. november 2021 /PRNewswire/ -- Sydkoreas førende udvikler af molekylær diagnostik (MDx), Seegene Inc., (KQ 096530), henvender sig til små, mellemstore og store hospitaler og COVID-19-laboratorier med deres fuldt automatiserede alt-i-et-system, STARlet-AIOS: All-in-One System (AIOS). Det modulære system, der første gang blev præsenteret på 2021 AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo i Atlanta, understøtter et "håndfrit" PCR-workflow, der automatiserer alt fra nukleinsyreekstraktion til fortolkning af resultater. Dette kan hjælpe teststederne med at øge deres testkapacitet, samtidig med at byrden på laboratorie-og hospitalspersonalet mindskes.

"Seegene har spillet en vigtig rolle i den globale reaktion på COVID-19-pandemien, i høj grad på grund af vores fremadrettede strategi. Vi handlede hurtigt fra første dag, hvor vi hurtigt udviklede en pålidelig test for den nye coronavirus og derefter flyttede vores fokus mod multiplex-tests, der kan påvise nye SARS-CoV-2-varianter," siger Dr. Jong-Yoon Chun, Seegenes grundlægger og CEO. "Når vi nu ser fremad, vil det mest presserende diagnostiske behov være for omkostningseffektive og højtydende automatiserede systemer, der kan fjerne eventuelle resterende testflaskehalse. Vores alt-i-et-system henvender sig specifikt til hospitaler og laboratorier i alle størrelser."

Mere end 3,75 milliarder mennesker over hele verden har nu modtaget mindst en dosis af en COVID-19-vaccine. I takt med at antallet af nye smittede og antallet af dødsfald er faldende, letter mange lande deres restriktioner og forbereder sig på at leve med virussen. Dette vil kræve løbende overvågning med nøjagtig PCR-testning og hurtige svartider.

Modulopbygningen af STARlet-AIOS: All-in-One System forener de to standalone-instrumenter, STARlet IVD og CFX96™ Dx real-time PCR-systemet, med en specialbygget robotarm. Denne unikke teknik giver kunderne mulighed for enten at købe det komplette AIOS-system eller integrere eksisterende Seegene-instrumenter, der allerede er i brug. Med sit kompakte og intuitive design er AIOS tilgængeligt for små til mellemstore hospitaler og klinikker sammen med større organisationer.

Seegenes nuværende portefølje med en omfattende testmenu, herunder GI, HPV, STI, respiratoriske tests samt en række SARS-CoV-2-tests, der påviser en lang række varianter (bl.a. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, kappa, Lambda, Mu osv.), kan alle behandles ved hjælp af AIOS. Systemet vil også være kompatibelt med nyudviklede tests og Seegenes MOBILE STATION, et innovativt initiativ i form af mobile laboratorier, der leverer massetestkapacitet til samfund, der ellers ville mangle den nødvendige infrastruktur.

Derudover har virksomheden planer om at introducere Allplex™ Respiratory Virus Master-testen i slutningen af 2021, en syndromisk test i et enkelt reagensrør, der kan skelne mellem COVID-19 og andre udbredte, almindelige luftvejspatogener, såsom influenza, RSV, adenovirus, parainfluenza, metapneumovirus og human rhinovirus. Indførelsen af den nye test vil hjælpe læger med at behandle sygdomstilfælde mere effektivt ved at differentiere mellem sygdomsfremkaldende patogener fra COVID-19 og respirationsvirus og den almindelige influenza, der kan udbredes i vintersæsonen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg

SOURCE Seegene Inc.