Landis+Gyr beginnt Betrieb von 660.000 intelligenten Zählern für Caruna Oy

Weltweit führendes Unternehmen der Stromverwaltung übernimmt in bislang größtem regionalen Vertrag für verwaltete Dienste AMI-Betrieb von Caruna in Finnland

ZUG, Schweiz, 12. September 2018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) hat eine umfassende Lösung der Klasse „Metering as a Service" (Zähler als Dienstleistung) eingeführt, um sämtliche 660.000 intelligenten Zähler von Caruna Oy zu betreiben. Der Zuschlag für den AMI-Dienstleistungsvertrag des größten finnischen DSO erfolgte im letzten Jahr. Die Übernahme der Infrastruktur von Caruna in das Programm der verwalteten Dienstleistungen von Landis+Gyr ist jetzt in die Phase der Inbetriebnahme eingetreten. Die Dienstleistung umfasst den vollständigen Betrieb intelligenter Zähler für die Dauer von sechs Jahren, mit einer möglichen Verlängerung um weitere drei Jahre.

Landis+Gyr sammelt und verwaltet jetzt die stündliche Ablesung von Verbrauch und Stromqualität von 660.000 Zählern in Wohnungen und speist die Daten in das Abrechnungssystem von Caruna ein. Über die Dienstleistungsplattform von Landis+Gyr werden täglich mehr als 17 Millionen bestätigte Messwerte für Caruna und dessen Kunden bereitgestellt. Im Rahmen des Dienstes werden zudem die Infrastruktur der Geräte und die Datenkommunikation abgewickelt sowie die Aktivierung von Arbeiten vor Ort. Die integrierte Plattform bietet eine Reihe von Funktionen, darunter die Verwaltung von Ablesungen auf Anfrage durch Caruna, Anschluss und Unterbrechung, sowie Anfragen des Status der Zähler durch die internen Systeme.

Ralph Griewing, Senior Vice President des Betriebsbereichs Energy Solutions für die Region EMEA, sagte: „Landis+Gyr ist seit 2002 ein führender AMI-Diensteanbieter in Finnland und stolz darauf, mit Caruna zusammenzuarbeiten, einem Vorreiter im Einsatz intelligenter Zähler. Mit weltweit mehr als 15 Millionen Messpunkten unter Dienstleistungsverträgen sind wir erfreut, unsere Präsenz im Dienstleistungsbereich auszubauen und den täglichen Betrieb der AMI-Lösung von Caruna übernehmen zu können."

Katriina Kalavainen, Leiterin der Abteilung Customer Relations bei Caruna, fügte hinzu: „Wir hielten nach einer transparenten und kostengünstigen Lösung eines erfahrenen Partners Ausschau. Landis+Gyr war in der Lage, den Dienst reibungslos, plangemäß und ohne Unterbrechungen in Betrieb oder Kundendienst zu übernehmen. Nach dem erfolgreichen Beginn freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und Partnerschaft der kommenden Jahre."

Informationen zu Landis+Gyr



Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit einem der umfassendsten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen für die komplexen Herausforderungen der Branche bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligentere Stromnetze. Dazu gehören intelligente Zähler, Sensoren und Automatisierungstechnik für das Verteilernetz, Laststeuerung sowie Lösungen für Analyse und Stromspeicherung. Landis+Gyr ist in mehr als 30 Ländern auf allen fünf Kontinenten tätig. Mit einem Umsatz von ca. 1,7 Mrd. USD beschäftigt das Unternehmen ungefähr 6.000 Mitarbeiter mit dem erklärten Ziel, der Welt zu besserer Energienutzung zu verhelfen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.landisgyr.eu

