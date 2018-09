Landis+Gyr commence l'exploitation de 660 000 points de mesure d'électricité intelligents pour Caruna Oy

Le leader mondial de la gestion de l'énergie reprend les opérations AMI de Caruna en Finlande dans le plus grand contrat de services gérés de la région à ce jour

ZOUG, Suisse, 12 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS : LAND.SW) a lancé une solution complète de « mesurage en tant que service » pour exploiter l'ensemble des 660 000 points de mesure intelligents de Caruna Oy. Après avoir obtenu un contrat de services AMI (infrastructure de mesurage avancé) du plus important DSO (opérateur de réseau de distribution) de Finlande l'année dernière, la reprise de l'infrastructure de Caruna par le programme de services gérés de Landis+Gyr est passée avec succès dans la phase d'entrée en service. Le service comprend la responsabilité opérationnelle totale du mesurage intelligent pour une durée de six ans et une prolongation facultative de trois années supplémentaires.

Landis+Gyr collecte et gère à présent la consommation horaire et les mesures de la qualité de l'énergie de 660 000 compteurs résidentiels et alimente le système de facturation de Caruna avec ces données. Par le biais de la plateforme de service de Landis+Gyr, plus de 17 millions de valeurs de mesure validées seront fournies à Caruna et à ses clients chaque jour. La portée du service couvre également la gestion de l'infrastructure des dispositifs et les communications des données, ainsi que l'activation des opérations sur le terrain. La plateforme intégrée offre diverses fonctionnalités, parmi lesquelles la gestion des mesures à la demande de Caruna, le raccordement et la déconnexion à l'alimentation électrique, ainsi que les requêtes sur l'état des compteurs depuis leurs systèmes internes.

Ralph Griewing, directeur général adjoint de l'unité fonctionnelle Energy Solutions dans la région EMEA a déclaré : « Landis+Gyr est un important fournisseur de services AMI en Finlande depuis 2002 et la société est fière de travailler avec Caruna, un pionnier dans le déploiement de compteurs intelligents. Avec plus de 15 millions de points de mesure sous contrats de service à travers le monde, nous sommes ravis d'élargir notre présence dans les activités de service et de prendre le relais dans l'exploitation quotidienne de la solution AMI de Caruna. »

Katriina Kalavainen, directrice des relations clientèle à Caruna, a ajouté : « Nous recherchions une solution transparente et rentable proposée par un partenaire expérimenté. Landis+Gyr a été en mesure de reprendre les opérations de service sans heurts et conformément aux prévisions, sans interruption de nos opérations ou du service à la clientèle. Après ce début réussi, nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et notre partenariat dans les années à venir. »

Landis+Gyr est le principal fournisseur mondial de solutions intégrées de gestion de l'énergie destinées au secteur des services publics. Offrant l'une des plus larges gammes de produits et services pour faire face aux défis complexes auxquels est confronté le secteur, la société apporte des solutions complètes pour la création d'un réseau électrique plus intelligent, comprenant des compteurs intelligents, des outils de détection et d'automatisation des réseaux de distribution, le contrôle de la charge, des analyses et le stockage de l'énergie. Landis+Gyr exerce ses activités dans plus de 30 pays à travers cinq continents. Avec un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard USD, la société emploie près de 6000 personnes dans le seul but d'aider le monde à mieux gérer l'énergie. Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.landisgyr.eu.

