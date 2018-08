Landis+Gyr consigue contratos con Enedis para el siguiente tramo de medidores inteligentes Linky

Este líder global de gestión de energía seguirá con su posicionamiento clave para la siguiente fase de la actualización nacional de la infraestructura de Francia.

ZUG, Suiza y MONTLUÇON, Francia, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Landis+Gyr (SWISS: LAND.SW) ha sido un socio de confianza de Enedis para el proyecto Linky desde 2007 cuando empezó el proyecto para actualizar los 35 millones de medidores residenciales en Francia con medidores inteligentes. En consonancia con las propuestas y contratos anteriores para proveer medidores Linky y concentradores de datos, Landis+Gyr se ha comprometido a suministrar aproximadamente el 20% de los volúmenes futuros (con una expansión futura potencial) en el despliegue planificado de los próximos trece millones de medidores Linky en 2023.

Enedis gestiona la operación, el mantenimiento y el desarrollo de la red pública de distribución de electricidad del 95% de la Francia continental. Los nuevos contratos también se extenderán para incluir las filiales SEI y EDF de Córcega y los departamentos franceses de ultramar.

Ya se han instalado más de trece millones de medidores Linky en Francia como parte del despliegue de una red de medidores inteligentes en el país. La fábrica moderna de Landis+Gyr en Montluçon ha sido clave para lograr este éxito. La instalación, que cuenta con una línea de producción totalmente automatizada, ha producido muchos más medidores Linky que los anticipados y sigue cumpliendo con los requisitos de alta calidad y la creciente demanda de volumen.

Andreas Brun, jefe interino de la región EMEA de Landis+Gyr, comentó: "El proyecto Linky es un paso crucial, pero exigente en Francia ya Enedis instala más de 30 medidores al día. Landis+Gyr, que ha colaborado con Enedis desde que empezó el proyecto, se siente complacido de continuar sus servicios con proveedor de confianza. Nuestra fábrica moderna ha cubierto la demanda de medidores Linky. Todos los medidores se fabrican y montan aquí en Francia. Este proyecto significa buenas noticias para la eficacia energética y la creación de empleo. Nos alegra seguir apoyando un programa tecnológico tan importante y dinámico".

Bernard Lassus, director del programa Linky, comentó: "Gracias a los medidores inteligentes Linky, Enedis cubre las necesidades de los clientes en términos de simplicidad y comodidad mientras prepara a Francia para los desafíos energéticos de hoy y del futuro, tales como la integración de energía renovable y vehículos eléctricos. Enedis y sus socios industriales, como por ejemplo Landis+Gyr, han desplegado unos 13 millones de medidores inteligentes en los hogares franceses".

